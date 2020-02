Mon Laferte en Viña del Mar: "Si me tienen que llevar presa, ¡que me lleven!"

La cantante chilena Mon Laferte ofreció un polémico show en la segunda jornada del festival de Viña del Mar, ante un público que acompañó su actuación con gritos contra la policía y cánticos contra del presidente Sebastián Piñera.

Durante la presentación, la noche del lunes 24 de febrero del 2020, que se anticipaba polémica en medio de una crisis social en el país que ya supera los cuatro meses, miles de fanáticos que asistieron a la Quinta Vergara -escenario que alberga el festival desde hace 61 años- lanzaron gritos desde las gradas como "Renuncia Piñera" y "Pacos (policías) asesinos", y un sinnúmero de insultos a las autoridades.

¡Que me lleven presa!

Aunque sin alusiones directas al presidente Piñera, Laferte repudió la advertencia de la policía chilena a fines de noviembre de que la llevaría ante la justicia, tras declaraciones en las que acusaba a Carabineros de haber provocado los incendios en el metro de Santiago, cuando se produjo el estallido social el 18 de octubre.

"Me enteré por las redes sociales del comunicado por el que Carabineros (me) citaba a declarar a fiscalía por haber cometido un delito (...) He estado con mucho miedo ¿Puede ser un delito expresar una opinión?", dijo sobre el escenario Mon Laferte, quien ha criticado duramente el accionar de Piñera durante la crisis social.

"Si me tienen que llevar presa, ¡que me lleven!", desafió.

"El que no salta es paco". Mensaje de @monlaferte a Carabineros de Chile tras la represión a las movilizaciones que dejaron decenas de muertos y miles de heridos. Fue ayer a la noche en el festival de Viña del Mar #ChileDespertó pic.twitter.com/hnucBT20qC — Juan Manuel Karg (@jmkarg) February 25, 2020

"¡No estás sola, no estás sola!", respondió el público, que vibró con el show de la cantante, quien además subió al escenario un cartel que decía "resistir en la calle". También hizo cantar al público "el que no salta es paco", un grito repetido por manifestantes contra la Policía.

#MonLaferte saltando en el "El que no salta es paco"



EPIC MOMENT pic.twitter.com/KoaaIo9ubZ — Gato Matapacos (@GatoDelPueblo) February 25, 2020

Antes de su presentación en Viña del Mar, grupos de ultraderecha amenazaron en redes sociales con boicotear el show.

Mon Laferte ha sido una opositora ferviente al gobierno. En noviembre, en la alfombra roja de los premios Grammy Latinos, posó con con un mensaje escrito en letras negras sobre sus pechos descubiertos: "En Chile torturan, violan y matan".

Antes del inicio de esta segunda jornada del festival, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías en los alrededores de la Quinta Vergara que dejaron 29 detenidos.

El domingo, en el estreno del evento, miles de manifestantes provocaron disturbios, quemaron locales comerciales y atacaron un tradicional hotel. (I)