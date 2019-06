Encuentro juvenil se cumplió en Imbabura por el Día Mundial del Medio Ambiente

En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el vicepresidente Otto Sonnenholzner junto al ministro del Ambiente (s), Michael Castañeda; el prefecto de Imbabura, Pablo Jurado y el gobernador Galo Zamora, participaron en el Encuentro Ambiental Juvenil, con el propósito de promover el desarrollo sostenible que preserve el medio ambiente

El Vicepresidente hizo un llamado a los jóvenes para que se involucren más en la conservación del entorno natural y destacó que el rol que desempeñan los maestros es fundamental para inculcar valores y buenas prácticas ambientales.

“Las actividades que hacemos los seres humanos tienen un impacto ambiental, lo que debemos hacer es tratar de reducir ese impacto, hacer sostenibles todas nuestras actividades: agricultura, industria, minería, entre otras”, dijo.

Sonnenholzner indicó además que se están impulsando programas de educación ambiental con el apoyo de los gobiernos locales. “Hay que educar, nadie ama lo que no conoce y nadie cuida lo que no ama. Nosotros tenemos que amar a nuestro país y a los recursos naturales. Sabemos que estamos en un país bendecido, eso no significa que no debemos esforzarnos para lograr nuestros objetivos”, añadió.

Así mismo, el ministro del Ambiente, Michael Castañeda, rescató que en este encuentro los jóvenes demuestran una vez más su compromiso por trabajar de la mano para generar una cultura ambiental equitativa, justa y participativa. “Nuestro país en los últimos años ha sido reconocido a nivel internacional por sus logros y avances en materia ambiental, estamos entre los 17 países más megadiversos del planeta”.

Por su parte, el prefecto Jurado señaló que en este territorio imbabureño hombres y mujeres sueñan con un presente más fuerte y un futuro alentador. “Nos sentimos orgullosos de lo que tenemos y la responsabilidad que recae sobre nuestros hombros de cuidar la naturaleza. Cuidemos nuestros bosques, ríos, páramos, lagos y lagunas", puntualizó. (I)