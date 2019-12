Por Casey Barquet, Shady Hajjar y Romina Escalante

¿Quién es Alemania Terán?

Nací en el año 1943, en Vinces, provincia de Los Ríos, me incorporé como licenciada en Psicología en la U. de Guayaquil y posteriormente obtuve el doctorado. He escrito tres libros sobre Relaciones Humanas, trabajé como profesora en la escuela Oriente Ecuatoriano, donde me jubilé en el 2007, a mis 63 años. Fundé el colegio Versalles en el año 1985.

¿Qué significa el Versalles?

Es mi razón de vida; luego de jubilada comprendí que aún podía hacer algo en beneficio de la ciudad y la sociedad. Para mí la educación es mi pasión, la concibo como un proceso activo, dinámico y con sentido de liderazgo.

¿Qué ofrece Versalles a la comunidad?

No solo es ofrecer, sino cumplir y nuestro compromiso es dar calidad educativa; es decir, brindar una educación basada en valores y principios que les permitan a los estudiantes desempeñarse con ética en su vida diaria. Nuestra oferta educativa alcanza todos los niveles, desde el inicial hasta el bachillerato, además de un tercer idioma como es el francés.

¿Qué reconocimientos ha obtenido Versalles?

Hemos recibido reconocimientos de parte de organizaciones públicas y privadas; ganamos el primer lugar en el concurso a nivel nacional Ecuador Triunfador.

En este concurso cada colegio debía presentar un proyecto que promoviera valores como la solidaridad, trabajo tenaz, investigación e innovación y que beneficie a una comunidad. Nuestro proyecto Protegiendo la salud de Playas fue el ganador en la categoría investigación.