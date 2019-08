Greta Thunberg llega a puerto en EE.UU. escoltada por flotilla de la ONU

La activista medioambiental sueca Greta Thunberg, de 16 años de edad, atracó este miércoles 28 de agosto en un puerto de Nueva York, escoltada por una flotilla de 17 barcos de Naciones Unidas, que representan el mismo número de Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU quiere ver cumplidos para 2030.

Varias decenas de personas han recibido a la activista con vivas y gritos de "bienvenida, Greta", quien ha devuelto los saludos desde la cubierta del Malizia II.

Su embarcación arribó así a un pequeño puerto deportivo del suroeste de Manhattan abarrotado de decenas de activistas que se acercaron a mostrarle su apoyo y de numerosos medios para cubrir el fin de su travesía de dos semanas por el océano Atlántico.

"Estamos aquí porque (la crisis climática) es una cuestión de justicia intergeneracional y los adultos no están haciendo nada", dijo a Efe la activista Vanessa Rule, cofundadora de la ONG "Mothers Outfront".

The @UN has sent out one boat for each of the 17 sustainable development goal to greet us! Thank you! pic.twitter.com/AU5ZSVj5vD