Secretario General de la ONU advierte de la 'ebullición global'

La tarde del 27 de julio de 2023, António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dio declaraciones en Nueva York en las que destacó la problemática del cambio climático.

"La era del calentamiento global ha terminado, ahora es el momento de la era de la ebullición global”, dijo Guterres. "El cambio climático está aquí. Es aterrador. Y esto es sólo el principio”, agregó.

La ebullición global es una etapa que supera al calentamiento global y que está marcada por las altas temperaturas que se registraron en distintas regiones, lo que convertirá a julio de 2023 en el mes más caluroso de la historia de la humanidad.

Según datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el pasado 6 de julio se registró una temperatura media de 17,08 grados Celsius, un pico que jamás antes se había visto.

