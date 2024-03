Esta noche será la Hora del Planeta

La denominada “Hora del Planeta” será este sábado, 23 de marzo de 2024. Millones de personas en todo el mundo apagarán sus luces durante sesenta minutos como una medida de lucha contra el cambio climático.

La iniciativa nació en Australia en el año 2007. Quienes empezaron a implementar la campaña de concientización son parte del Fondo Mundial para la Naturaleza.

La Ópera de Sídney, la Puerta de la India, el Phoenix Center de Beijing en China, la Puerta de Brandenburgo en Alemania, el Coliseo en Italia, el Empire State Building en Estados Unidos y el Cristo Redentor en Brasil, son algunos de los puntos referenciales más importantes que apagarán sus luces este sábado como parte de la campaña.

Para el Fondo Mundial para la Naturaleza, el evento es un símbolo de "unidad" y "esperanza" para un futuro sostenible.

A raíz de este evento mundial se plantean alternativas adicionales como las conversaciones sobre las medidas de protección de la naturaleza o tratar la crisis climática, detalla su página oficial.

Los países que tienen usos de horario diferentes ya publican en redes sociales sus edificios con luces apagadas sumándose a la campaña de conciencia.

Join us and people around the ? by switching off the lights in your home to raise awareness about #ClimateChange.#EarthHour is now and every hour.



Switch off. Give an Hour for Earth.

? 25th March

⏰ 8.30pm (your local time)

@earthhour@WWF pic.twitter.com/j1xb70jiAe