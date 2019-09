El festival Eurocine propone una vuelta a Europa en 60 películas

Con la proyección de El hombre que mató a Don Quijote se inaugura el décimo sexto festival Eurocine, que se extenderá hasta el próximo 14 de octubre.

La proyección inaugural se realizará en el Teatro Capitol a las 19:30.

El hombre que mató a Don Quijote, de Terry Gilliam, es una película de género fantástico que se estrenó en el festival de Cannes en 2018.

El filme trata de un anciano que está convencido de que es Don Quijote y confunde a un ejecutivo publicitario con su fiel escudero Sancho Panza. El dúo se embarca en un viaje con saltos en el tiempo entre el siglo XXI y el mágico siglo XVII.

El programa incluye más de 60 películas, provenientes de Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Los filmes ofrecen una mirada de Europa a través de su cine, tanto del clásico como del contemporáneo.

Esta incluye dos retrospectivas, una dedicada al portugués Miguel Gomes y otra al francés Jean Vigo.

“El continente europeo está lleno de historias que pueden ser cercanas también al pueblo ecuatoriano, ya que compartimos los mismos valores”, comenta Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea en Ecuador, sobre Eurocine.

También se podrán ver filmes como I was at home, but de la alemana Angela Schanelec, ganadora del Oso de Plata a la Mejor dirección en el Festival de Cine de Berlín 2019 y Cold War de Pawel Pawlekovsky, Mejor película europea en los Premios Goya 2019 y Mejor dirección en el Festival de Cannes 2018.

A partir de octubre, Eurocine llegará a otras ciudades: Guayaquil, Cotacachi, Cuenca, Loja, Riobamba, Manta y Portoviejo.

La programación completa del festival se puede encontrar en la página web eurocineecuador.com

Eurocine es organizado y producido por la Fundación Cultural Ochoymedio, con el apoyo de la Unión Europea y las Embajadas Europeas de Ecuador y la región. (I)