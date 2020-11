Eurocine aterriza en Ecuador de la mano de OchoyMedio

Este jueves 19 de noviembre, el embajador de la Unión Europea, Charles Michael Geurts , abrió la rueda de prensa en la que se hizo el lanzamiento oficial del festival Eurocine 2020, convocatoria en la que se dieron cita más de 15 embajadores y la directora de OchoyMedio, Mariana Andrade.



"Queremos compartir la multiculturalidad de nuestros países y al mismo tiempo generar una reflexión sobre la importancia de la diversidad para a través de ese diálogo descubrir más sobre la riqueza de nuestros pueblos”, enfatizó Charles Michael en el evento.



El Eurocine, festival organizado y producido por la Fundación Cultural OchoyMedio con el apoyo de la Unión Europea (UE), de distribuidores internacionales de películas, y de las embajadas europeas presentes en Ecuador, es un encuentro en el que convergen Europa y América Latina en torno a un protagonista: el cine.



En ese marco, en Ecuador se proyectarán 29 películas, “todas de altísima calidad”, de 15 países europeos, señaló Mariana Andrade, directora de OchoyMedio, en la presentación del festival, evento en el que se dieron cita los embajadores en Quito de los países participantes: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.



Su decimoséptima edición, la actual, se llevará a cabo entre el 3 y el 13 de diciembre en distintas sedes de Quito, Cuenca, Manta y Portoviejo, pero también de forma virtual.



“Entre embajadores me siento embajadora de la cultura y el cine; Eurocine cumple 17 año y, actualmente, debido a la pandemia, es todo un reto su realización ”, manifestó Mariana Andrade.



Además señaló que “el cine nació en Europa y que ha vencido todas las batallas, pero que ahora libra la más fuerte de todas porque no se sabe cómo funciona este enemigo (la pandemia)”.



Para el OchoyMedio, el Eurocine es el primer festival que se hace de modo presencial con aforo limitado, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. "Nuestro lema es 'acercamiento social con distanciamiento', que es distinto al distanciamiento por sí mismo porque eso nos aleja. Nuestra propuesta es acercarnos, es que el contacto humano no se pierda, porque la esencia de compartir una película en una sala de cine, donde nació, es lo que nos motiva", aclara Mariana.



Además destacó el apoyo de Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Hungría y el resto de países, y agradeció a Alemania cuyo Fondo de Apoyo a Espacios Culturales afectados por la pandemia, a través del Instituto Goethe y otros socios, permite que OchoyMedio pueda cumplir con todas las exigencias de bioseguridad.



También dijo que es un gran reto este encuentro porque "sabemos que talvez seamos pocos; este festival es sobre todo un símbolo de resistencia y de resiliencia porque es la única manera de continuar sintiéndonos vivos, como un espacio cultural, pero también dando un mensaje de que el mundo debe continuar".



También matizó que el cine tiene claves y medidas fundamentales que mitigan un alto riesgo. "En el cine tú haces silencio, y el silencio es clave para evitar la propagación; segundo, tú no interactúas, no estás en una fiesta, estás en tu butaca, generalmente con gente de tu entorno; y la ventilación también es importante, que las salas cuenten con el sistema de purificación y extracción a través del ozono".

Lo más importante, continuó la directora, es estar de pie, seguir vivos, agradecer a Europa; "el legado del cine europeo es enorme en la historia del cine universal y nuestras películas escogidas han sido autorizadas justamente para que sean exhibidas en salas de cine, no en plataformas, como una mensaje que da Europa, a través de sus embajadores, para que el cine siga vivo".

El embajador de Francia en Ecuador, Jean-Baptiste Chauvin, hizo un recuento en el lanzamiento sobre la película que abrirá el festival, "Gagarin", de Francia, ópera prima de Fanny Liatard y Jérémy Trouilh, cuyo estreno mundial fue en el Festival de Cine de Cannes 2020 y será exhibida en este festival por primera vez en toda Latinoamérica.



El filme cuenta la historia de Yuri, un chico de 16 años que ha pasado toda su vida en las Torres Gagarin, un proyecto de viviendas situado en las afueras de París y sueña con ser astronauta. Cuando se plantea la demolición de las Torres, Yuri se une a la resistencia. Con sus amigos, Diana y Houssam, se embarca en la misión por salvar su hogar.



Caterina Bertolini, embajadora de Italia, se refirió a las locaciones del cine y el embajador de España en Ecuador dio a conocer que su país participa con 10 películas, una de ellas ganadora de 5 premios Goya en 2019.



Además mencionó las cintas de los directores Alejandro Amenábar, Luis Buñuel y Albert Serra, que estarán en el festival.



La cinta de Amenábar tiene como eje la vida de Unamuno, el eterno rector de la Universidad de Salamanca, quien se vio en la disyuntiva de tomar el derrotero de un bando u otro. “Todos hagan un gran esfuerzo para ver las películas y quiero expresar mi agradecimiento a OchoyMedio y a su directora”.







Debido a la pandemia el aforo será limitado y habrá purificación de ozono, de modo que la entrada tomará un poco más de tiempo, pero estas medidas coadyuvarán al cuidado y bienestar de quienes asistan a las proyecciones.



Habrá además talleres virtuales y actividades en línea, "haremos una convocatoria la próxima semana para estudiantes y profesionales del cine", manifestó Mariana.



La proyección de las películas de manera presencial se realizará en Quito, en el Cine OchoyMedio y Multicines; en Cuenca, en Multicines; en Manta, en el MAAC Cine y en Cine a orillas del mar; en Guayaquil, en Tecnológico LEXA, by Chantal Fontaine; y en Portoviejo, en el Cineclub de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el Cine Río, en el parque Las Vegas.



"Es importante decir también que Ecuador no ha hecho ninguna línea de fomento para las salas de cine, a diferencia de Europa que, a pesar de la tremenda crisis que vive, ha protegido su cine y sus salas", remarcó Mariana.



Las 29 películas europeas que se proyectarán estarán agrupadas en seis secciones temáticas: "Europa al día", compuesta por ocho películas que reflejan lo más relevante y actual del panorama cinematográfico europeo para el gran público. Además, "Fisuras", que ofrecerá películas que abren caminos y marcan la pauta del cine del futuro; "Nuestra Tierra", compuesta por películas necesarias, hoy más que nunca, ya que acercan al público a repensar su relación con la naturaleza y como especie, según la fuente.



Asimismo, la sección "Ramona" dedicada al público más joven, tanto niños como adolescentes, mostrando un panorama de la producción cinematográfica para este público, explorando distintas técnicas, y temáticas. En la sección "Rescates" se pone en diálogo la actualidad con películas del pasado. Son películas clásicas que se podrán ver por primera vez en pantalla gigante en versión restaurada.



La sección "Foco", estará compuesta por cuatro películas del cineasta francés Bertrand Bonello, uno de los cineastas más interesantes de la actualidad: Zombie Child, Tiresia, Nocturama y El pornógrafo.



Eurocine 2020 ofrecerá dos funciones especiales: El octavo comisionado (Croacia) y El estreno (República Checa), y presentará también la tercera edición consecutiva de su sección Industria, en asociación con EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) y COPAE (Corporación de Productores Audiovisuales del Ecuador).



En esta se ofrecerán dos clases magistrales que se llevarán a cabo en modalidad virtual: sobre desarrollo y financiación, y sobre promoción, transición digital y mercados online. (I)