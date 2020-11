La música no se detiene, el FestivalFFF vuelve en formato digital

Haciendo honor a su eslogan el Festivalfff “motor de cambio” llega en formato virtual a su décima sexta edición, adaptándose a la “nueva normalidad” que ha impuesto la inesperada pandemia, sus actividades de acceso libre se realizarán del 16 al 22 de noviembre.



Las actividades académicas como talleres, seminario y asamblea se realizarán del 16 al 20 de noviembre, presentando los shows de los grupos provenientes de Ambato, Quito, Tulcán, Cotacachi, Berlín (Alemania), Quebec (Canadá), Río de Janeiro (Brasil) y Formosa (Argentina) los días 21 y 22 de noviembre de 2020, por las redes sociales del festival y de sus aliados como la Fundación Teatro Nacional Sucre y Manzana 14 de la Universidad de las Artes.







Tania Navarrete, directora del Festivalfff nos dice que “debido a la emergencia sanitaria y la imposibilidad de realizar eventos públicos masivos; nos hemos visto en la obligación de tomar medidas que permitan precautelar la salud pública de nuestros públicos, hemos repensado, reorganizado y reimaginado nuestro futuro desde otras lógicas y procedido a hacer una reestructuración, que cumpla al mismo tiempo con el objeto de este importante proyecto; que es activar plataformas de difusión, capacitación, análisis y puesta en escena de la música independiente ecuatoriana en sus distintos géneros musicales”.



Este fin de semana se demostrará que la música ?, el arte ? y la cultura ? no se detienen.



No te pierdas la edición virtual del @festivalfff el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre. Tienes toda la información en https://t.co/bjHLKHdrB8 pic.twitter.com/u46IDjnNwG — OpenlabEC (@OpenlabEc) November 17, 2020



En el cartel encontramos bandas emergentes y de trayectoria en la palestra musical, tales como Tanque, Don Bolo, Pichirilo Radioactivo, MUNN, PARCA, PITEKUS, Pato Romo, Ricardo Pita, Freddy Vallejos y el ensamble MMAT, La Mafiandina, Huaya Nay. Tayta, Zir y grupos internacionales que abrirán nuevos caminos a intercambios, siendo estos El efecto (Brasil), Gavilla Changoreta (Colombia), Joe LE Bon (Finlandia), Geraldine (Canadá). Nde Ramirez (Argentina). Fabiola Pazmiño productora del Teatro Nacional Sucre, nos dice: “es para nosotros de vital importancia apoyar procesos como el Festivalfff – Motor del cambio, ellos son la prueba de resiliencia en estos tiempos que vivimos en el sector cultural, la música y el arte de manera general, no se detiene”.



El festivalfff tendrá 2 fechas 21 y 22 de noviembre contarán con los siguientes horarios.



Sábado 21 de noviembre



14:00-15:00 - Bloque 1

• La Mafiandina (Cotacachi)

• Joe Le Bon (Finlandia)

• Pato Romo (Ambato)



15:00 – 16:20 - Bloque 2

• Ricardo Pita (Guayaquil)

• Zir (Ambato)

• El Efecto (Brasil)



16:20 – 17:30 - Bloque 3

• Pitekus (Quito)

• Geraldine Eguiliz (Canadá)

• Huaya – Nay (Tulcán)



17:30 – 18:20 - Bloque 4

• MUNN (Quito)



Domingo 22 de noviembre

14:00 - 15:00 - Bloque 1

• Don Bolo (Quito)

• Gavilla Changoreta (Colombia)

• Ensamble Mat



15:00 – 16:20 - Bloque 2

• Parca (Quito)

• Tayta (Ambato)

• Nde Ramirez



(Argentina) 16:20 – 17:30 - Bloque 3

• Pichirilo Radioactivo (Quito)

• Fredy Vallejos



(Guayaquil) 17:30 – 18:20 - Bloque 4

• Tanque (Quito)



Contactos: Gabriel Roldós - Relacionista Público – 0996100105

Dra. Tania Navarrete - Directora - 0984 888 998

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.