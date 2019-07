Los valores determinan un alto rendimiento académico

Los valores como el respeto, el esfuerzo, la responsabilidad o la honestidad determinan las acciones de un estudiante para alcanzar un satisfactorio desempeño académico.

Sin la necesidad de unificar personalidades, pero con la pretensión de saber cómo se construye un buen rendimiento educativo, la psicóloga de la Unidad Educativa Nueva Semilla (UENS), Éricka Arias, sostiene que las virtudes se deben desarrollar desde temprana edad inculcando hábitos.

"Un niño de 0 a 6 años lo primero que tiene que aprender es el aseo, lo que después se verá reflejado en la pulcritud de sus cuadernos, en el orden de sus materias, cómo lleva su maleta, etcétera", afirma Arias.

La también directora del Departamento de Consejería Estudiantil de la UENS contrasta que de no impartir estas enseñanzas "no significa que no se pueda hacer cuando ya estén grandes, pero va a costar un poco más, porque están en otra etapa, en otro período sensitivo".

Arias aconseja que, en principio, se debe elegir un espacio adecuado, luego planificar los hábitos de estudio, controlar los distractores del entorno, partir desde las tareas más fáciles hacia las más complejas.

Así también, apunta que debe existir un acompañamiento por parte del padre o la madre que maneje un discurso positivo, que recalque las fortalezas de su hija/o y no que enumere sus carencias. Precisamente ello provocará en el alumno la autoconfianza necesaria para realizar sus deberes con autonomía, desarrollando así el valor de la responsabilidad.

Ahora bien, ¿qué motivaciones entran en juego en el estudiante para provocarle un disfrute y un compromiso integral con el estudio?

La rectora de la UENS, Martha Córdoba, responde que en parte tiene que ver el aprendizaje significativo, es decir, trabajar la conciencia con la presentación de lo útil de la teoría.

Las hermanas gemelas Sthefanie y Tiffany Bajaña, de 17 años, primera promoción de abanderadas del Colegio Vicente Rocafuerte, tienen como estímulos el alto sentido de gratitud a sus padres, su futuro desarrolo en las carreras profesionales de Derecho y Administración de Empresas en el exterior y la idea de viajar por el mundo.

Respecto al entorno familiar, su madre, Sandra Cueva, menciona que con su esposo "siempre hemos tenido esa meta de que si un hogar se forma tiene que ser con empeño, humildad, fortaleza" y valores en general. El sostén de la autoridad suya y de su marido tiene mucho que ver con el respeto hacia sus órdenes, las cuales se sustentan en un acuerdo permanente de ambos y no en una contradicción de la directriz dada.

Por otra parte, se presentan casos en los que un determinado colegial que tenía un bajo desenvolvimiento con el tiempo mejoró exponencialmente sus notas, sin perder su libertad y creatividad individuales, pero sabiendo que sin disciplina y esfuerzo no se consiguen cosas realmente grandes. En ese sentido, hace más de dos mil años Platón escribió con genialidad: "Todo lo grande está en medio de la tempestad".

Tal es el caso de Jorge Morán, de 17 años, quien tenía bajas calificaciones en gran parte de las materias al iniciar la Educación General Básica, pero que fue madurando sus distintos aprendizajes. Morán recuerda que una conversación con la psicóloga le revolucionó su visión de abordar sus asignaturas. "Tú puedes hacerlo, solo que no quieres hacerlo", le dijo Arias describiendo que sus resultados dependían únicamente de su voluntad. Otro de los incentivos que tuvo en su momento y que mantiene radica en "darle ánimo a mi mamá que estoy aquí por algo" y, por último, concretar su vocación por la medicina.

Finalmente, Morán indica que el respeto sobre todo a los profesores, la solidaridad hacia los otros compañeros y "la fe en que uno puede mejorar la nota" son las bases que pavimentaron su camino a la excelencia. (I)