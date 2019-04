Un tercio de la población no ha terminado el bachillerato

El acceso a la educación es uno de los principales derechos que tiene la población, sin embargo, para Juan Ponce, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), es fundamental que la sociedad en su conjunto tenga una escolaridad terminada a nivel de bachillerato.

Enciende las alertas al señalar que en el país existe un rezago histórico relacionado con este tema.

¿Por qué se da el problema de la escolaridad inconclusa?

Esto es un punto bastante complejo en la realidad ecuatoriana, porque estamos hablando de un tercio de la población que debió haber iniciado la escuela en la edad adecuada, a los 6 años, y debió haber terminado el bachillerato a los 18 años, pero no lo hizo.

Estamos hablando de gente que puede tener 40, 60 o 70 años y que por alguna razón no terminó sus estudios. Esto ocurre por las deficiencias de cobertura que se daban en el pasado. El histórico nos lleva a que tengamos una población con este rezago escolar inconcluso, que es grande, que no ha terminado el bachillerato, pero que debería hacerlo.

¿Por qué es importante terminar el bachillerato?

Lo básico de esto es que la escolaridad tiene algunos efectos: le prepara en el manejo de los códigos básicos de la modernidad, le prepara en valores cívicos, en habilidades y destrezas básicas para su desempeño en el mundo del trabajo...

Entonces, la gente que termina el bachillerato puede, por ejemplo, entrar en un instituto tecnológico y tener una carrera que ahora tiene rango de título profesional. Eso le va a potenciar en el mundo del trabajo.

¿Cuál es su opinión sobre la campaña Todos ABC?

Históricamente no ha habido políticas adecuadas para llenar esta brecha.

La política pública se concentró en el acceso a la primaria, básica y el bachillerato para los jóvenes y los niños, pero no ha habido programas para llenar este vacío histórico y en ese sentido la estrategia ABC Leonidas Proaño busca, a través de un proceso de escolaridad acelerada, que jóvenes que no se escolarizaron puedan en cinco años alcanzar el bachillerato.

Esto es lo interesante de esa modalidad.

¿Se ha implementado en otros países este tipo de programas?

Hay cosas que están en la política educativa de muchos países en vías de desarrollo e incluso en países desarrollados, pero acá en Ecuador no se había aplicado una estrategia así a nivel nacional, no se le prestó mucha atención a este tema, por ello pasó desapercibido. (I)