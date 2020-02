La deshonestidad propició copiar en el Ser Bachiller

La filtración de las 120 preguntas del examen Ser Bachiller en el régimen Costa, denunciada en el segundo día de la toma del test a estudiantes de tercero de bachillerato, ha generado cuestionamientos hacia los futuros bachilleres del país que aceptaron la prueba resuelta. ¿Los alumnos que se graduarán son deshonestos?

La ministra de Educación, Monserrate Creamer, aseguró el martes en una entrevista a EcuadorTV, que no es posible “pasar por alto la deshonestidad académica”. Ella añadió que hay claras evidencias de su “comportamiento atípico”.

Para la líder estudiantil Irene Balanzateguí, de 17 años, este hecho reflejó una falta de valores por parte de los alumnos. Ella considera que los chicos que copiaron lo hicieron porque sentían miedo de fracasar, pero cayeron en una falta ética grave para la sociedad.

El 20 de enero Daniela Espín, de 17 años, recibió en su WhatsApp la misma evaluación que había hecho, pero con las preguntas correctamente resueltas. “Me quedé en shock cuando las leí. Lamentablemente ellos lo vieron como una oportunidad”.

Agrega que ante su desesperación por obtener los cupos a la universidad, tomaron el camino menos correcto y cayeron en la deshonestidad. “Lamentablemente esto nos afecta a los que sí somos honestos. Circularon muchas pruebas pero decidí concentrarme en lo mío”, dice.

Asimismo, Scarleth Tamayo, presidenta nacional de la Federación de Estudiantes Secundarios de Ecuador (FESE), asegura que la presión que ejercen las familias, así como la angustia por no quedarse sin un cupo y volver a repetir la prueba, los ha impulsado a cometer estos comportamientos.

Ella considera que Ecuador requiere de una reforma en la LOES, además de contar con un nuevo mecanismo para la admisión y nivelación. La propuesta será presentada este jueves en la Asamblea Nacional.

En cambio, para Álex Yunez, quien defiende que continúe la toma del Ser Bachiller, la falta de seguridad en sus conocimientos y de preparación impulsó a un grupo de estudiantes a comprar y descargar el archivo enviado con las preguntas resueltas. “A mi me fue muy bien en mi prueba. Sentí que había valido la pena las trasnoches y toda la preparación pero otros vieron el camino más fácil”. El joven que estudia en el colegio Rita Lecumberri obtuvo más de 90 aciertos.

Johan Barreno, de 17 años, quien es representante de la FESE en Guayas, reconoce que este tipo de comportamientos deshonestos perjudica a otros estudiantes que sí se habían preparado. Además de restarles oportunidades para alcanzar un cupo en la universidad.

Con eso concuerda Steven Mejía, de 17 y quien es líder estudiantil. No descarta que abanderados y escoltas cometieran estos comportamientos para no bajar su récord académico. Él sugiere que se haga un análisis y se conozcan responsables que filtraron los datos y luego vendieron las pruebas. (I)

Repetición del test se dio en medio de quejas

Estudiantes de cuatro unidades educativas privadas de Guayaquil y Durán volvieron a rendir este martes 18 de febrero el examen Ser Bachiller. El proceso se cumplió luego de que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) identificara comportamientos atípicos en un grupo de evaluados. El colegio Guayaquil fue una de las sedes escogidas para que más de 60 jóvenes repitieran el test. También hubo otros centros a los que llegaron el resto de 536 reprogramados por el Ineval.

Los padres de familia que acompañaron a sus hijos se quejaron del proceso. Algunos llevaron las hojas de aciertos y un informe del Ineval sin observaciones .

Marlon Tenesela recibió el lunes una llamada para que su hija se acerque a las 09:30 a repetir la prueba. La joven, junto con otros 25 alumnos de la academia Altamar, fueron citados. Para él es un ofensa que le digan a su hija que copió en el Ser Bachiller, después de 12 años de estudios y haberse desempeñado como una de las mejores estudiantes y sin nunca quedarse supletorio.

Elvia León y Douglas Yagual mostraron sus preocupaciones de que sus hijos no puedan graduarse con sus demás compañeros ya que no se les ha informado cuándo entregarán los resultados. El 28 de febrero la mayoría celebrará la ceremonia en sus planteles.



¿Qué pasará con los que aprobaron el examen para ingresar a Escuelas Politécnicas? fueron otras de la interrogantes que hicieron los padres de familia mientras esperaban a sus hijos.



“Mi nieto ya no quería dar este examen, lo hemos tenido que obligar. Todo esto lo ha desanimado a ingresar a la Universidad”, dijo Remúlo Castro, otro de los representantes. En esta unidad hubo 26 casos reprogramados.



Asimismo, el rector del colegio Edmundo Carmoni, de Durán, César Tello, cuestionó que no se valorara el historial estudiantil. En esta unidad había nueve jóvenes reprogramados. Otras de las unidades a las que pertenecían los estudiantes fueron Oneil y Liceo Gregoriano.