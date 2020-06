Asamblea Nacional analizará el informe para primer debate del código de la niñez

La Asamblea Nacional analizará el informe para primer debate del Proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, acogidos por la Comisión Ocasional de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional.

En la sesión se analizará 11 puntos relacionados a la propuesta presentada el pasado 16 de enero por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y que busca una reforma al Código de la Niñez principalmente en mejorar las instituciones jurídicas que protegen a la niñez y adolescencia, fortaleciendo los mecanismos de prevención, sanción y reparación integral de violencias a niños, niñas y adolescentes.

Entre los temas más relevantes de las propuestas consta la visibilización de todos los tipos de violencias que afectan a los niños, niñas y adolescentes a fin de que el estado la familia y la sociedad implementen acciones de prevención.

También que se conforme un sistema de protección especializado en niñez y adolescencia que garantices sus derechos y se reduzcan los tiempos de adopciones en el proceso judicial y administrativo garantizando el interés superior y bienestar de las niñas, niños y adolescentes.

El MIES estableció una correcta definición de niño, niña y adolescente con miras a generar políticas acordes a sus etapas de crecimiento. Por ello propone que son niñas y niños quienes no han cumplido los 12 años de edad y se encontrarían en la primera etapa de la niñez quienes no han cumplido los 6 años de edad; y, en la segunda, niñas y niños que se encuentran entre los 6 años cumplidos y los 12 años de edad no cumplidos. Por otra parte, son adolescentes las personas que tienen entre 12 y hasta que cumplan los 18 años de edad.

Además, están en una primera etapa de adolescencia quienes están entre los 12 y 16 años de edad no cumplidos y, en la segunda etapa, quienes están de 16 años cumplidos a 18 años de edad. Esta división fue acogida.

También que se incorpore en el código vigente sobre igualdad y no discriminación, la prohibición de discriminación la identidad de género, identidad cultural, tener conflicto con la ley penal, la condición migratoria, portar VIH, la diferencia física.

También incluyó el Derecho a la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida del niño o niña; y, complementaria, hasta sus dos años de vida y señaló que es una obligación del Estado garantizar este derecho.

Otra de las iniciativas acogidas es la que propone que el ejercicio de la patria potestad es conjunta entre padre y madre independientemente de su estado civil. También fue admitida la iniciativa que entre las causales para suspensión de la patria potestad conste la ausencia injustificada del progenitor de hasta tres meses; violencia física, psicológica en contra del hijo o hija; declaración judicial de interdicción del progenitor; privación de la libertad en virtud de sentencia condenatoria ejecutoriada de hasta 5 años; cuando se incite, cause o permita al hijo o hija ejecutar actos que atenten contra su integridad física o psicológica; y, cuando de manera injustificada o usando medios dolosos.

En cuanto a las causales de pérdida de la patria potestad el MIES propuso: Violencia física, psicológica, cibernética y simbólica reiterada, violencia sexual en cualquiera de sus formas en contra de la hija o hijo.

En cuando a la adopción, se pide que se catalogue la adopción como una medida que restituye derechos, más allá de la considerarla una medida protección; se otorga a las familias monoparentales (personas solas) los mismos derechos que las familias conformadas por parejas.

Además se propone un término máximo de 12 meses para realizar las investigaciones tendientes a reinsertar al niño, niña o adolescente a su familia de origen, caso contrario, debería ser declarado en adoptabilidad. (I)