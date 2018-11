Programa dará atención integral a los diabéticos

Un sistema de atención integral para el paciente diabético, que involucre desde el médico familiar hasta el sicólogo, es lo que busca el Hospital del IESS Quito Sur.

La entidad presentó este miércoles 14 de noviembre un novedoso programa, en el cual trabajarán de forma conjunta los profesionales de la salud y los familiares de los pacientes.

La idea es combatir lo más temprano posible esta patología, que es una de las que mayor preocupación genera en todas las naciones.

Solo en 2015 murieron por esta causa 16 millones de personas en el planeta. En el Ecuador es la segunda causa de muerte, detrás de las enfermedades isquémicas del corazón.

“La idea es captar al paciente de manera temprana a través del médico familiar, a fin de abordarlo de forma integral con los especialistas desde medicina interna, endocrinología, cardiología, entre otros”, detalló la médica Bernarda Jara, coordinadora de servicios clínicos del Hospital IESS Quito Sur.

En el país, como en el mundo, 46% de las personas no sabe que padece este mal. Ese fue el caso de Álvaro Vásquez, paciente de este nosocomio, quien nunca presentó problemas y hace 11 años le diagnosticaron diabetes. A partir de ahí ha recibido la ayuda de galenos para modificar su estilo de vida.

Él contó que nunca tuvo ningún síntoma de la enfermedad y que se enteró luego de acudir a chequeos de rutina. “Como muchos no tuve signos que me alertaran que algo andaba mal y cuando me enteré de que era diabético fue difícil sobrellevar la enfermedad”.

Precisamente las complicaciones de la diabetes -cuando se llega al diagnóstico tarde- son las que modifican la vida de las personas: molestias articulares, ceguera, insuficiencia renal y hasta amputaciones.

Por ello, lo aconsejable es realizarse anualmente chequeos preventivos generales o aquel específico para determinar el índice de glucosa que se realiza a través de un simple pinchazo en el dedo.

Con una sola gota de sangre y en menos de cinco segundos se conoce los valores de su glucosa. Un rango normal oscila entre 70 mg/dl y 100 mg/ml en ayunas y menos de 140 mg/dl cuando se ha ingerido algún alimento.

El médico Alejandro López, coordinador del área de endocrinología, recalca que esta enfermedad se la puede prevenir con buenos hábitos alimenticios y ejercicios.

Precisamente, una nutrición adecuada es lo que fomenta el Ministerio de Salud Pública (MSP) a través de las guías de alimentación que buscan volver a los productos básicos de cada región y a comidas más caseras.

Ante esa problemática, este miércoles 14 de noviembre se desarrolló una feria para dar a conocer las estrategias que implementa el MSP en busca de una población más saludable.

Según la titular de esta Cartera de Estado, Verónica Espinosa, la prevalencia de la enfermedad en el país, entre las personas de 10 a 59 años es de 2,7%, mientras que se incrementa a 10,3% pasados los 30 años; pero el grupo más afectado está entre 60 y 64 años con un porcentaje de 15,2%.

Obesidad en Latinoamérica

La dieta poco saludable, los cambios en el estilo de vida, la violencia y el estigma que existe sobre la obesidad son los principales factores que han provocado que Latinoamérica sea una de las regiones del mundo donde se ha incrementado rápidamente esta problemática (relacionada con la diabetes).

“Es una enfermedad multifactorial, pero en la región se pueden destacar estos factores, que aplican en la gran mayoría de los países en Latinoamérica”, señaló la doctora Olivia Cavalcanti directora de sistemas de salud y educación profesional de la Federación Mundial de Obesidad.

La especialista explicó que la dieta es uno de los principales factores que inciden en el crecimiento de este problema, pues en Latinoamérica “se come cada vez menos comida saludable, más procesada y por lo general se lo hace fuera de casa”, aseveró.

Explicó que, además, la gente está cada vez más alejada de los productos naturales y los vegetales y las frutas muchas veces tienen químicos o alteraciones “que son dañinos para la salud”.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2016 en el mundo más de 1.900 millones de adultos de 18 años o más tenían sobrepeso, de los cuales 650 millones eran obesos.

Latinoamérica es una de las regiones más afectadas, siendo México uno de los países con la mayor prevalencia de esta enfermedad.

Según la Encuesta de Salud de México 2016 el 36,3% de adolescentes y 72,5% de adultos tienen sobrepeso u obesidad. Se estima que esta problemática está asociada con los 21 millones de casos de enfermedades crónicas no infecciosas. (I)

Antecedentes

La enfermedad

En el mundo hay 425 millones de personas con diabetes. En 29 de los 33 países latinoamericanos y caribeños el porcentaje de población con sobrepeso supera el 50 %, según la Organización Mundial de la Salud.



90 por ciento de los casos de diabetes mellitus tipo 2 está relacionado con la obesidad.

El impacto

Los pacientes que no reciben el tratamiento y no tienen un estilo de vida saludable pueden tener problemas de visión en 54,5 % de casos, daño en retina en 11,19 % y pérdida de la vista en 9,9 %.