Personas con diabetes tienen más riesgo de mortalidad por covid-19

Édgar García tiene 67 años, es diabético y sufre de una discapacidad física. Una vez conocido el supuesto primer caso de covid-19 en Ecuador, en enero de 2020, sus familiares decidieron prohibirle la salida de su casa. Han pasado casi seis meses desde que el adulto mayor no pisa más allá de la vereda de su casa.

De acuerdo a la experiencia internacional, el covid-19 puede causar afecciones graves a personas con enfermedades preexistentes como la diabetes. Por este motivo, los familiares de García, acogiendo las recomendaciones, mantienen en aislamiento al patriarca de la familia.

Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF, por sus siglas en inglés), cuando las personas con la enfermedad desarrollan una infección viral, “puede ser más difícil de tratar debido a las fluctuaciones en los niveles de glucosa en la sangre y, posiblemente, la presencia de complicaciones de la diabetes”.

El médico Mario Gonzaga explicó que las personas con diabetes que contraen covid-19 tienen mayor probabilidad de complicaciones y mortalidad. “La causa específica no está documentada, pero lo que se ha visto hasta hoy es que aparentemente tienen sobreexpresión de un receptor que permite el ingreso del virus al cuerpo humano. Esa puede ser la causa de su mayor riesgo por mortalidad”, detalló.

A su parecer, recomendó que las personas con diabetes deben tener un control mayor extra al rutinario de diabetes y tener más cuidado con las medidas de bioseguridad, sobre todo con el aislamiento social.

En caso de tener una necesidad urgente para salir, las personas con diabetes deben utilizar su mascarilla, mantener el distanciamiento social, llevar consigo alcohol o alcogel y lavar frecuentemente sus manos.

Entre las medidas básicas, la IDF recomendó también que eviten tocarse la cara antes de lavarse y secarse las manos, limpiar y desinfectar cualquier objeto y superficie que se toque con frecuencia, no compartir alimentos, vasos, toallas, herramientas, etc., cuando tosa o estornude, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo de papel o usar la curva de su brazo si no tiene un pañuelo a mano.

En el caso de que un familiar con quien convive dé positivo a covid-19, Gonzaga agrega que la persona con diabetes debe mantener aislamiento, incluso desde que su familiar presente síntomas.

Una persona diabética está constantemente medicada para tratar su enfermedad. Si presentase, además, covid-19, el doctor alertó que el paciente no puede dejar su medicación y además debe tener un control médico minucioso para recibir la medicación respectiva.

La IDF, además, agregó que los motivos para que el covid-19 se vuelva más difícil de tratar giran en torno a dos razones. “En primer lugar, el sistema inmunitario se ve comprometido, lo que dificulta la lucha contra el virus y probablemente conduce a un período de recuperación más largo. En segundo lugar, el virus puede prosperar en un entorno de glucosa elevada en la sangre”, alertó la Federación.

Pese a estar por casi medio año encerrado en su hogar, García se mantiene optimista, cree que “las medidas me ayudaron a no tener esa enfermedad (covid-19) y sé que es mejor acatar la disposición para evitar el colapso en hospitales. Yo también pongo mi grano de arena”. (I)

Fluye la ayuda internacional al Ecuador

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a través de la Misión Permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York y el Ministerio de Salud Pública, gestionaron la donación de dos respiradores y un número similar de esterilizadores de mascarillas de parte de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE) y del Collegiate Congress Inc., de los Estados Unidos.

La donación, que arribó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, comprende tanto los respiradores pulmonares automáticos denominados “Máquinas de Esperanza” (MOH, por sus siglas en inglés), los cuales con una tecnología novedosa ofrecen una ventilación segura, confiable y de alta calidad; como los esterilizadores de mascarillas, diseñados por emprendedores, la academia y profesionales de la salud para la emergencia del covid-19, tomando en cuenta, en forma amigable con el planeta, las necesidades de los médicos, enfermeras y el personal paramédico.

Las entidades donantes, la OCLAE y el Collegiate Congress Inc. son miembros del programa denominado Master Plan, una iniciativa global creada por líderes juveniles que incluye a jefes de la Unión Nacional de Estudiantes de los Partidos Políticos Juveniles de los EE.UU. y a parlamentarios jóvenes del mundo. (I) et