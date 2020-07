20.567 pacientes ambulatorios de “Los Ceibos” recibieron medicamentos durante la emergencia

El Hospital General del Norte de Guayaquil “Los Ceibos”, a través de los servicios de Admisión, Consulta Externa, Farmacia, Trabajo Social y Técnicos Operativos de Apoyo (TOA) de la Estrategia “ProSalud”, entregó medicinas, bajo prescripción médica, a 20.567 pacientes ambulatorios, durante la emergencia sanitaria por covid-19.

Estas entregas se efectuaron bajo dos modalidades: pacientes con enfermedades crónicas, considerados grupo prioritario y/o vulnerable, quienes recibían sus medicamentos en la comodidad de sus hogares; mientras, quienes sí podían acercarse a la unidad médica, las obtenían en el área de Farmacia del servicio de Consulta Externa, con todas las medidas de bioseguridad.

“Para nosotros era sumamente importante garantizar la atención en salud y la entrega de recetas médicas; por eso nos organizamos de tal manera, en que podamos atender la emergencia sanitaria como unidad centinela para la asistencia, únicamente, de personas con sospecha y confirmación covid-19, sin descuidar a quienes padecen otras enfermedades y que, de manera necesaria, deben estar controlados”, expresó Jackeline León, líder de Calidad de Farmacia.

Tal es el caso de Margarita P., de 59 años, quien padece artrosis generalizada, osteoporosis, fibromialgia e hipertensión arterial.

“Gracias a la gestión del Hospital ‘Los Ceibos’, me atendió la reumatóloga y, posteriormente, me entregaron toda la receta en casa. Realmente me siento agradecida, por mi condición de salud, procuro no acercarme a los hospitales”, manifestó.



Actualmente, los TOA continúan con la entrega de medicamentos en casa; mientras que, el área de Atención al Afiliado ofrece asistencia con todas las medidas de bioseguridad a los usuarios y/o familiares de los pacientes vulnerables o con enfermedades crónicas que optan por acercarse a la unidad hospitalaria para el retiro de sus recetas médicas. (I)