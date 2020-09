Enrique Díaz: “Entre el 1% y 2% de los pacientes que tienen Alzheimer son de origen genético”

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirman que la enfermedad del Alzheimer, que es la forma más común de demencia, acapara entre el 60% y 70% de los casos a escala mundial.

La demencia afecta a escala mundial a unos 50 millones de personas, de las cuales, alrededor del 60% viven en países de ingresos bajos y medios. Cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos.

Se calcula que entre el 5% y el 8% de la población general de 60 años o más sufre demencia en un determinado momento. La OMS prevé que el número total de personas con demencia alcance los 82 millones en 2030 y 152 millones en 2050.

El neurólogo Enrique Díaz Calderón habla sobre esta patología, este 21 de septiembre en que se conmemora la lucha contra esta enfermedad.

¿Cuál es la realidad actual en Ecuador, de América Latina y el mundo con respecto al Alzheimer?

Datos estadísticos nacionales, recogidos de manera epidemiológica, creo que no hay o no son correctos, porque no hay estadísticas reales, no es sencillo diagnosticar a un paciente que tiene demencia en un estado temprano, porque requiere de una serie de exámenes que públicamente no se los hace.

Es una enfermedad que hace 30 o 40 años no era muy conocida. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que los seres humanos podamos vivir más tiempo, entonces el número de pacientes de 60 y 70 años cada vez es mayor.

Se habla de que el mundo envejece porque hay más gente mayor, entonces comienzan a haber enfermedades que se presentan generalmente después de los 60 años; tenemos muchos casos de Alzheimer, de demencia de otro tipo, otros procesos degenerativos como el Pakirson etc. Entonces eso hace que se comience a darle prioridad a esta enfermedad. La OMS, a principios de año, declaró a la demencia como una prioridad pública junto con el Alzheimer.

¿Por qué una prioridad pública? Porque esta es una enfermedad que afecta a un buen grupo de adultos mayores, pero no solo a ellos desde el punto de vista de la productividad, sino a la familia que lo sufre psicológica como materialmente.

Psicológicamente porque es triste ver que una persona amada comienza a deteriorarse mentalmente y, económicamente, porque es un paciente no productivo, quizás con una jubilación, si es que la tiene, exigua, y que requiere de un cuidado muy próximo, entonces es complicado porque desbasta a la familia tanto afectiva como económicamente.

Esto ha hecho que aparezca en el mundo una nueva ocupación, la de los cuidadores, los de vocación y los que tienen problemas económicos. Los que cuidan por vocación a los pacientes y por supuesto tienen una buena remuneración.

Posiblemente este concepto se aplicó a nuestros migrantes que fueron a España, a Italia a cuidar ancianos, porque son dos ciudades que se encontraban con cientos de pacientes que necesitaban cuidados y la familia tiene que trabajar. Son pacientes a los que hay que tenerles mucho cuidado porque pueden cometer errores, horrores, pueden salir y perderse, hacerse daño, necesitan un cuidado bastante estricto.

Y al final, en los estados tardíos, tienen que cuidarlo no solo para caminar, sino para alimentarse, cambiarse de ropa, para el aseo personal. Ponerlo en su silla de ruedas o sacarlo a un parque a que tome sol, es decir constituye un problema médico, familiar y social y económico.

¿Cuál es la diferencia entre la demencia senil y el Alzheimer?

Demencia senil es la pérdida de la capacidad intelectual en mayores de 65 años (…) Demencia es un capítulo muy amplio donde entran la demencia degenerativa o el Alzheimer; hay la demencia arteriosclerótica, cuando es producto de pequeños infartos múltiples; hay demencias subcorticales que acompañan a otro tipo de enfermedades degenerativas del cerebro.

El Alzheimer es la clase más conocida de demencias. No es sinónimo, demencia es un capítulo dentro del cual el Alzheimer es una parte importante y mayoritaria tal vez.

¿No es por regla general que todas las personas mayores de 60 años padezcan esta patología?

Si tomamos un grupo de 1.000 personas, de edades entre los 65 o 70 años, se van a encontrar 2 casos. Si sus edades son entre los 75 y 85 años, van a haber 11 casos. Y si sus edades son de más de 85 años, van a haber 37 casos, es un número importante. Hay sociedades que tienen mayor incidencia y otras menor.

¿Cómo cuáles, a qué se debe?

Si vivimos en una sociedad desarrollada posiblemente hay una chance de tener una mejor calidad de vida en cuanto a cuidados, alimentación, educación y se puede prolongar el inicio de esta enfermedad o hacerla menos desastrosa. ¿Qué significa? Que si se evita excesos de tabaco, de alcohol, de drogas, si se tiene una vida activa, se lleva una dieta estricta evitando colesteroles y otras cosas más probablemente sí tendrá esta enfermedad, pero en edades más tardías.

Entre el 1% y 2% de los pacientes de los pacientes que tienen Alzheimer son de origen genético, llamémoslo hereditarios, y estos pueden comenzar tempranamente, entre los 50, 60 o 65 años, más temprano.

Todavía es muy venida a menos en el Ecuador, no le damos la atención, la prevención, pero el mundo envejece y cada vez hay más pacientes de estos.

¿Cómo detectarla a tiempo?

Cuando comienza lo que se hace es diagnosticarla precozmente, intentar controlarla, controlar la presión, la diabetes; debe tener una dieta rica en Omega 3, que haga algo de ejercicio, que tome sol y hasta ahí llegamos. Todavía no hay nada que pueda prevenir o evitar que avance. (I)oms_alzheimer