Chiliquinga, un artesano que supera fronteras

Con apenas ocho años de edad se inició en el delicado oficio de concentrar acordes y sonidos en una madera seleccionada. Hoy, el máster luthier Olivo Chiliquinga acumula más de seis décadas de trayectoria en la fabricación de instrumentos de cuerda.

El artesano, originario del cantón Píllaro (Tungurahua) llevó a Cuenca hace poco sus finos instrumentos que se exhibieron en el Seminario San Luis.

Guitarras acústicas, clásicas de concierto y la línea para estudiantes fueron parte de la exposición; los instrumentos costaron entre $ 1.000 y $ 4.000.

Al interior de exclusivas maderas se esconde un sonido único. El artesano trabaja con materia prima seleccionada y estudiada minuciosamente. La madera más joven tiene, como mínimo, 10 años y es tratada con un secado natural lo que le da calidad en sonido.

Este arte forma parte de su familia desde que su padre, Segundo Emilio Chiliquinga Carrillo, lo inició hace décadas en Píllaro.

“Estaba en quinto año de escuela y mi padre me preguntó si me gustaría aprender esta profesión. Le dije que sí, porque me hacía falta dinero para alquilar bicicletas que eran mi ‘vicio’”, dice el luthier, cuyo primer oficio fue hacer violines.

Desde joven comenzó a viajar por el mundo para conocer las distintas técnicas de fabricación de guitarras. En 1970, la Embajada de Gran Bretaña le concedió una beca a Sídney (Australia), donde se especializó en la clasificación de madera.

Continuó su preparación en Italia en la fabricación de violines. Y en 1973 inauguró en Canadá la factoría “Olivo Guitars”, posicionándose en la fabricación de bajos y guitarras eléctricas durante 15 años.

La fama del artesano ha trascendido fronteras. Sus guitarras han llegado a manos de famosos como el legendario Frank Sinatra, Trío Los Panchos, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, el dúo canadiense Don Wilson y Peter McAllister y el requinto y guitarra de los Indios Tabajaras de Brasil.

Entre los ecuatorianos que usan sus instrumentos musicales figuraron Homero Hidrovo, Emilio Lara, Carlos Bonilla, Eduardo Erazo, Galo Núñez y Grupo Quimera, entre otros.

Las guitarras de Don Olivo han competido en sonido con las marcas más sofisticadas del mundo como la española Ramírez y la Kohno del Japón. Además ha exportado a países como EE.UU. y Canadá. (I)

Trayectoria

Estudios y experiencia

Olivo Chiliquinga es un “Grand Master Luthier”, es decir, un experto en fabricar instrumentos de cuerdas.