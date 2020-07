Presidente Moreno mantuvo diálogo con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos

El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión virtual con David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), la mañana de este martes 21 de julio.

El Jefe de Estado extendió un saludo y agradeció la cooperación que ha recibido el Ecuador por parte del PMA, especialmente para atender la emergencia sanitaria por el covid-19.

El presidente Moreno reconoció el aporte de $ 6 millones brindado por el organismo internacional, que significa el sustento de miles de familias ecuatorianas las que, debido a la crisis sanitaria y al confinamiento obligatorio, se han quedado sin ingresos.

En ese sentido, el mandatario resaltó la gestión del Gobierno. “La ayuda alimentaria llega a las poblaciones más afectadas por la pandemia y se complementa con las acciones del Gobierno para asistir sobre todo a los más pobres de la patria (...). Gracias por apoyar a nuestros programas que buscan el bienestar de quienes menos tienen (…). Reciba nuestro mayor tesoro: el cariño, la hospitalidad y la cordialidad que son proverbiales de la gente ecuatoriana y de este gobierno que es de todos”, puntualizó.

La presencia del PMA en el Ecuador es histórica, puesto que el programa ha acompañado al país en proyectos con alta

sensibilidad social como la atención a los escolares, a la población más necesitada y en todos los aspectos relacionados con los refugiados y migrantes.

Por ello, el Primer Mandatario mencionó la importancia de que juntos, tanto organismos locales, internacionales, gobiernos y ciudadanos, se unan para enfrentar al letal virus.

#HappeningNow: Just 12 hours ago, I landed in Ecuador. Moments after speaking with President @Lenin & the leadership today, we’re kicking off this trip to see @WFP projects that support migrants & people impacted by #COVID19 lockdowns. Stay tuned! pic.twitter.com/8hqTIIhWtb