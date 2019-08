Por Ariana González y Mayli Fabre

Se siente una mujer pública y le resulta gratificante ver a sus antiguos estudiantes realizados profesionalmente, convertidos en adultos y recibir un gracias de parte de ellos.

Toda una vida dedicada a la educación, ¿cómo definiría el perfil ideal de un profesor?

Considero que por mucho conocimiento o trayectoria que tenga un docente lo más importante es la empatía y la entrega del maestro; estas son las claves para el desarrollo académico del alumno, los profesores empáticos optimizan la motivación, destrezas y desarrollan sus capacidades, como por ejemplo, la escritura, lectura y habilidades aritméticas.

El éxito se logra con perseverancia y trabajo arduo, ¿qué añadiría usted?

Añadiría la responsabilidad y actualización constante. Hay docentes que se quedaron en una época tradicionalista. A pesar de que tengo mis años estoy de acuerdo en la modernización y renovación educativa. La educación es un campo de constante evolución, lo cual exige que los docentes se renueven y que estén al día de las últimas novedades.

Usted es muy querida por su comunidad, ¿cómo ha logrado esto durante 35 años?

Mi forma de ser ha sido fundamental y como me criaron mis padres, siempre recuerdo una frase “usted no es más que nadie pero tampoco menos”, eso equilibra mi vida. También la enseñanza de la comunidad salesiana que me formaron en valores y religión; ellos me educaron que siempre se debe saludar con una sonrisa y que no solo se debe observar lo malo sino también lo positivo de una persona; eso es algo que lo he sabido implementar en mi trabajo con mis compañeros y mis queridos estudiantes. (I)