“40 años dando lo mejor de mí a las generaciones que he visto pasar”

Por Romina Ullauri y Melanie Mite

La entrega cada día a sus labores con responsabilidad y aprecio ha permitido que Elías Vivas camine junto con varias generaciones. Él empezó en servicios generales y en la actualidad es quien lleva al detalle los trabajos de la Secretaría.

¿Cómo comenzó su trabajo en el centro de estudios “Letras y Vida” y cuánto tiempo lleva en el colegio?

Comencé como empleado de limpieza y ahora desempeño el cargo de secretario, en el cual llevo 10 años. El total de toda mi vida laborando son 41 años.

¿Qué es lo más difícil y lo que más le gusta de la institución?

Realmente se me hace difícil realizar actas para el consejo; no es que me guste algo en específico, sino todo en general; gracias a Dios nunca he tenido problemas con autoridades, alumnos y padres.

¿Recuerda alguna anécdota de su vida laboral?

Sí, recuerdo que en la primera promoción, en la vivienda de los primeros dueños, en el año de la Guerra del Cenepa (1995), los chicos tuvieron que incorporarse a la luz de las velas.

¿Cuál sería su consejo para la juventud actual?

Bueno, les diría que aprovechen sus estudios, ya que es uno de los requisitos importantes para alcanzar el éxito. Que sepan aprovechar las oportunidades que les brinda la vida, pues pocas de ellas se presentan una sola vez. (I)