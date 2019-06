Ruiz: “La gastronomía es mi pasión y la cocina mi herramienta diaria”

No se trata de la novela de Laura Esquivel, Como agua para chocolate, ni es la vida de Tita, el personaje principal de esta obra. Se trata de cómo el chef guayaquileño Mike Ruiz ha crecido como ser humano y como profesional entre los aromas que sueltan las ollas al momento de la cocción de las carnes, los vegetales, las legumbres...

Él define a la cocina como su herramienta de trabajo y a la gastronomía como su pasión. “En la cocina plasmo mis ideas, mi estrés, mis sueños, absolutamente todo”.

Esa pasión por la gastronomía y ese ir y venir entre los sabores y aromas no solo de la comida sino también de los vinos, lo llevó, a finales de la década del noventa, cuando tenía 20 años de edad, a emigrar hacia el Viejo Continente.

Se marchó de Ecuador, dejó su barrio entrañable La Atarazana, en Guayaquil, con la misma idea que salen del país los migrantes: trabajar, pero con el anhelo de regresar y retomar sus estudios de Economía que los dejó inconclusos.

Una vez en Madrid uno de sus primeros trabajos fue como ayudante de cocina.

Fue ahí precisamente donde Cupido hizo de las suyas. Tocó su corazón, pero no se enamoró de una mujer precisamente, sino de todo lo que encierra ser chef, de ese espacio donde salen las mejores recetas.

Por eso recorría las calles de Madrid y le llamó la atención que hay bares y restaurantes cada 20 metros. “Hay una competencia muy grande. Me di cuenta entonces que nosotros estábamos muy atrasados con respecto a muchos países en ese aspecto. Hoy en día las cosas ya han cambiado bastante”.

Desde eso ya han pasado 20 años y Mike Ruiz es dueño de una trayectoria lograda a base de humildad y sencillez y, por supuesto, de sueños. “Yo, por ejemplo, veo la uvilla y me traslado 19 años atrás, veo un plato que me gustó mucho, entonces intento adaptar recetas nuevas, pero con técnicas ya adquiridas”.

Ruiz se considera un respetuoso de la materia prima y de preparar platos con buenos productos. “Nosotros tenemos cosas maravillosas en nuestro país, pero afuera también existen”, señala.

Ese aprendizaje continuo, tal y como él lo cuenta, incluyó destinar más de la mitad de sus ingresos de toda su vida comiendo en diferentes restaurantes del mundo. “Ahí es cuando aprendo también”.

Como Sumiller que es, se considera una persona muy técnica con el vino a la hora de la cata. Lo atrapa el mundo de la mixología, y de los destilados, más que la coctelería.

“Me he especializado en todos los campos que un restaurante necesita. Tanto así que a mis hijos (tiene dos: Michael y Leire) los he hecho parte de ello”.

Sus conocimientos los adquirió en la Cámara de Comercio de Madrid, Escuela de Hostelería, en la Universidad Rey Juan Carlos. De allí que también es bar master reserve, maitre, chef y máster en comercialización de vinos.



Su primer proyecto

Una idea surgió en su mente y fue la de posicionarse en Madrid con un restaurante donde se vendiera comida ecuatoriana. Allí surge Paralelo Cero, en 2011.

“Fue el primer restaurante de alta cocina vanguardista de Ecuador en España”.

En 2013 recibe premios y una serie de reconocimientos por este emprendimiento. Uno de ellos fue El Mejor Restaurante Revelación de Madrid.

“Como sabemos España es un campo complicado a nivel gastronómico porque es una de las gastronomías mundiales, entonces era difícil, pero tuvimos éxito”.

Los compromisos con empresas ecuatorianas y extranjeras requerían de sus servicios y su tiempo en el restaurante empieza a complicarse.

Fue entonces cuando decidió, en enero de 2014, dejar Paralelo Cero en manos de inversionistas para dedicarse a una línea propia, a través de la marca By Mike Ruiz. Es así que brinda apoyo a diferentes instituciones gubernamentales de Ecuador.

Con la experiencia ya adquirida, se focaliza en dar consultorías. “Hice eventos deportivos en Madrid; realicé actividades de gastronomía por todo Emiratos Árabes Unidos, Hungría y Rumania”.

Ese mismo año recibe una propuesta de un ministerio de Ecuador para que levante un informe sobre la comida manaba, específicamente de Calceta.

“Estuve mes y medio en la universidad de esa localidad trabajando con diferentes comunidades y me di cuenta que aquí había mucho que hacer. Entonces decidí crear un evento gastronómico al cual llamé Gastronomía 2.0”.

De hecho, en 2015, con el referido evento, convoca a las Estrellas Michelín que eran sus amigos, chefs de Europa y

Ecuador que se juntaron para preparar en vivo, en el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo (MAAC), platillos innovadores ante una audiencia inmersa en el mundo de la gastronomía.

Este evento lo replicó con el mismo éxito en 2016. A la par incursionó en la televisión con un programa al que llamó Huele que alimenta, donde él era el protagonista.

Continúo dando consultorías en varios restaurantes especializados en mariscos. Un año después también fue mánager en algunos de estos negocios.



Regresa a Madrid

Terminado su trabajo en Ecuador y con miras a seguir innovando, pero ya no en su tierra natal, parte hacia España y, en enero de 2018, organiza la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid.

Posteriormente realizó un evento en Hungría y Rumania. También incursionó en lo que es el coaching. Lo hizo de la mano del líder Óscar Garzón, de la Asociación Española de Coaching.

En octubre de ese año empezó a hacer radio, y poco a poco fue cocinando la idea de tener su propio restaurante.

“Pero me dediqué a dar consultorías a diferentes marcas de productos que ofrecían comida sana, con proteínas y con otras marisquerías. Así estuve hasta hace poco. Hice también cuatro propuestas innovadoras en Guayarte desde octubre de 2018”.

Abre El Pescador

El pasado jueves, Mike Ruiz abre al público su propio restaurante: El Pescador, ubicado en Urdesa, Guayaquil. Es un establecimiento especializado en mariscos.

Así plasma otro de los sueños que surgió en la misma cocina donde hizo volar su imaginación y creatividad, las que le abrieron las puertas en Europa.

Confiesa que otro de los temas que lo apasiona es el de la atención al cliente.

“Yo no me he especializado en ninguna ingeniería de alimentos ni licenciaturas, me he especializado en todos los campos que un restaurante necesita para salir adelante”.

¿Cómo ve la gastronomía ecuatoriana fuera del país? En estos momentos -señala- la gastronomía ecuatoriana está sufriendo un fenómeno interesante favorable, “hay unos movimientos bastantes grandes por este tema”.

Reflexiona y dice que tanto el Estado y la parte privada se han dado cuenta de que la gastronomía es vital para fomentar el turismo.

“Países en crisis se mantienen vivos gracias al turismo y uno de ellos es España por no irnos más lejos”.

Estima que dentro de Ecuador se ha avanzado mucho a través de las escuelas especializadas y universidades. “Hay dos gremios diferentes, pero buenos que hacen sus cosas bien hechas”.

No se arrepiente de ninguna de las decisiones que ha tomado, pues estas, con el apoyo de sus hijos, resto de su familia y amigos, lo han fortalecido y no lo han hecho dudar. Destaca que lo mejor que pudo hacer en la vida fue estudiar para chef.

“Siempre hay ganas de triunfar dentro de un mercado, pero siendo humilde cuando hay que serlo, y luchando y trabajando durísimo”.

Mike Ruiz es prolijo en su trabajo y se pone retos. “Durante todos estos años he intentado dejar un grano de arena en este mundo, que sin él no sería absolutamente nada”. (I)