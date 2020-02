MAE inauguró en Salinas la campaña Ama tu Playa

La mañana de este sábado 22 de febrero de 2020, el cantón Salinas en la provincia de Santa Elena, fue el escenario escogido para inaugurar la campaña Ama tu Playa, proyecto impulsado por el Ministerio del Ambiente (MAE) y el Gobierno Nacional.

Hasta el lugar se dio cita el ministro del Ambiente, Raúl Ledesma, junto a representantes de la ciudad, entre ellos la gobernadora de Santa Elena, Datzania Villao; representantes de los Boy Scouts de Ecuador; Laura Guanoluisa, presidenta de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador ( Renarec), entre otros.

Durante su intervención, el Ministro del Ambiente señaló con mucho agrado el compromiso que desde ya se está logrando con los ecuatorianos. ''No es verdad que los ecuatorianos y que las autoridades no estemos preocupados por el cambio climático. No es un compromiso solo con el ambiente sino también con nuestro país'', dijo Ledesma.

Mientras la Gobernadora de Santa Elena indicó que Ama tu Playa se ha diseñado con el objetivo de mantener las playas limpias, pero aclaró que se necesita la ayuda de todos las personas e instituciones para sumarse a esta importante campaña.

Varias personalidades se sumaron en días previos a esta campaña con un llamado a la conciencia ciudadana, a fin de proteger el medio ambiente desde Ecuador. Así también esta campaña se activará simultáneamente en San Lorenzo, Montañita, Atacames, Playas Villamil, El Murciélago, entre otras.

¡Únete a nuestra campaña #AmaTuPlaya, el océano ? nos necesita! Si visitas Santa Elena este feriado acompáñanos al lanzamiento de esta iniciativa. ¡Y recuerda que lo viene contigo se va contigo!



? Sábado, 22/febrero/2020

⏰ 11h00

? Malecón de Salinas@Lenin, @ottosonnenh pic.twitter.com/1Fjk7LVPsW — Raúl Ledesma Huerta (@raulclementelh) February 22, 2020

Ledesma adelantó que se estudia una política pública de ordenanza municipal, aplicable a los balnearios de agua dulce y salada, para que sea obligación que quienes realizan actividades comerciales tengan tacho para la basura en su carpa.

También se han colocado contenedores en forma de pez en las principales playas del país y carteles con la prohibición de ingreso y circulación de vehículos y automotores en las zonas de anidación de tortugas. (I)