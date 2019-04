"Compagino sin problema los estudios y mi pasión por el fútbol"

¿Quién te motivó a ingresar a este deporte?

Mi hermano mayor, que me llevaba a sus prácticas y partidos de fútbol. Me enseñó algunas técnicas que me ayudaron a ser una buena jugadora.



¿A qué edad empezaste?

A los 11 años.



¿Es difícil para una mujer ingresar en este deporte?

No es difícil para quien le gusta –sea hombre o mujer- y tenga habilidades.



¿A qué hora juegas?

En mi tiempo libre y sobre todo los fines de semana, en los equipos del barrio.



¿Qué función desempeñas dentro de tu equipo?

Soy capitana del equipo y volante derecha.



¿Qué valores te da el fútbol?

Amor a la camiseta, juego colaborativo y respeto. Son herramientas esenciales.



¿Quién es tu mejor entrenador?

El profesor Corozo, quien me motivó a ser mejor.



¿Es complicado compaginar los estudios y los entrenamientos?

Para nada, en los momentos libres me entrego al deporte y me considero feliz. (I)

Sady Espinoza, Paola Morillo y Estrella Quintana.

Club de Periodismo

Quito