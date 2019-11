Jack Parrales: “La educación es el camino, no el objetivo”

Nativo de esta pacífica zona, este joven de 17 años es el primogénito de su familia, le siguen dos hermanas más y en casa y en el colegio es el diligente a la hora de estudiar.

Cada día sigue los consejos de sus padres, quienes lo motivan constantemente. “Tienes que superarte, no te quedes estancado”, son las palabras de las cuales siempre se acuerda y de las que hace su día a día.

Realizó aquí todos sus estudios, lo que hace de él un estudiante conocido y muy querido por todos los que conforman el plantel educativo. Se identifica como soñador, emprendedor, sociable y solidario con todos sus compañeros, docentes y directivos.

Desde su infancia, una de sus metas es construir su propio colegio y por ello basa su fe con oración, dedicación y esfuerzo visualizando el ejemplo de las Hermanas Misioneras.

Por ello desde pequeño se esmeró en ser uno de los mejores estudiantes. “Colocando solo un poco más de entrega que los demás compañeros. A mi parecer, ser el abanderado de esta prestigiosa institución no me hace superior a los demás; por el contrario, es un gran honor patrio y conlleva la responsabilidad de conservar la excelencia académica, no solo la propia sino de todo el curso” expresó.

“Cuando mis compañeros y yo cursábamos el octavo año de educación general básica vimos lejana nuestra graduación, pero actualmente tenemos este reto y somos los primeros bachilleres de nuestro querido plantel”, dijo el joven.

“Tenemos el gran deber de representarlo y dejar su nombre muy en alto, por tal motivo todos nos estamos preparando con mucha dedicación para la prueba Ser Bachiller y esperamos obtener muy buenos resultados”, afirmó. (I)

Adrián Villao

Estudiante

Chongón