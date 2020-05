Hospital IESS Manta prioriza atención a pacientes con covid-19

Las autoridades del Hospital General Manta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ante la gran afluencia de personas en los últimos días, con síntomas que pueden ser tratados por médicos generales -mediante la modalidad de consulta médica asistida- piden a los usuarios que se abstengan de acudir a esta casa de salud, por su propia seguridad.



Esta unidad médica es uno de los 14 hospitales centinela designados para atender, de manera prioritaria, a pacientes infectados con covid-19, por tanto, las patologías diferentes se atiendne a través de consulta asistida por medios virtuales.



“Vemos con preocupación que a la emergencia limpia (casos no covid-19) empiezan a llegar usuarios con dolencias que no son de riesgo vital, lo cual está desenfocando el trabajo principal de nuestro personal de salud que es brindar atención a los pacientes afectados por la pandemia, que es nuestro objetivo principal, desde que fue designado hospital covid, por las autoridades nacionales”, manifestó Jaime Coello Villacís, gerente general del Hospital Manta.



Actualmente, esta unidad médica mantiene la atención de emergencia, únicamente para pacientes de extrema gravedad, para lo cual se adecuó, en el área de consulta externa, una “emergencia limpia”, para los pacientes que no presentan síntomas respiratorios.

Los casos covid-19 y con síntomas respiratorios, se los atienden en el área de la emergencia del hospital.



En esta casa de salud, del 13 de marzo al 17 de mayo, se atendieron 3.426 casos respiratorios y 3.419 pacientes con otras patologías.



Para la atención médica asistida virtual, de lunes a viernes, los contactos son los siguientes: Programa de Rehabilitación covid-19 (0993879291, 0984837819, 0968282692); Fisiatría (0997735039); Dermatología (0983742652); Pediatría (0995264569); Ginecología (0984613266, 0998084180, 0991410319, 0997730606).



También Odontología (0990199454, 0939370232, 0997001291, 0968072023, 0993541820, 0985726069); Odontopediatría (0994078510) y Medicina General (0991996539, 0996884361, 0960627496, 0939924356). (I)