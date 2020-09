Hospital “Los Ceibos” coloca por primera vez implantes para controlar crisis epilépticas en niños y adultos

Para mejorar la calidad de vida de niños y adultos con epilepsia refractaria o de difícil control, el Hospital General del Norte de Guayaquil “Los Ceibos”, a través de los servicios de Neurología y Neurocirugía, coloca por primera vez implantes para reducir la frecuencia e intensidad de las convulsiones.



Se trata del estimulador de nervio vago denominado (VNS, por sus siglas en inglés), el cual se conecta mediante electrodos a un nervio localizado en la región lateral del cuello, entre la carótida y la yugular, que envía impulsos eléctricos al cerebro para el control de la epilepsia refractaria.



El responsable del servicio de Neurocirugía, Juan Carlos Solá, enfatiza que esta operación dura aproximadamente una hora, tiempo en el cual se efectúan pequeñas incisiones de tres centímetros en el cuello y a un costado del tórax del paciente, para poder colocar el generador y los electrodos.



“La colocación del implante se efectúa bajo anestesia general. Luego, el paciente permanece 24 horas postquirúrgico en la unidad médica. Posteriormente, debe retornar a la consulta externa donde se le programa el estimulador”, explicó.



Uno de los pacientes que se implantó con éxito el neuroestimulador es Mauricio G., de 34 años de edad, quien previo a la cirugía padecía entre 10 a 12 crisis epilépticas mensuales.



“Hoy, gracias a los profesionales médicos del Hospital Los Ceibos, esta situación cambió en el 80%, es decir, ya no convulsiono y presento mareos una vez cada seis meses, lo que me permite hacer cosas que antes no podía como trabajar”, contó el paciente.



Para la implantación del estimulador de nervio vago, el neurólogo Luis Yépez enfatiza que el paciente con epilepsia refractaria o de difícil control debe someterse a un programa de selección que abarca exámenes y una evaluación multidisciplinaria: neurólogo, neurocirujano, imagenólogo, psicólogo y psiquiatra.





“Después del proceso antes mencionado, se determina si es apto o no para el procedimiento quirúrgico, el cual no solo evita que la vida del paciente esté en riesgo; sino que mejora considerablemente la calidad de vida al reducir las visitas a emergencia y el uso de medicamentos; así como retomar su actividad social e, incluso, laboral”, manifestó Solá.



Al momento, 10 pacientes (entre niños y adultos) se han sometido a esta intervención quirúrgica en el Hospital “Los Ceibos”, cuyo costo a nivel privado alcanza los 65.000 dólares, que incluye el dispositivo VNS, honorarios médicos, el uso de la sala de quirófano y estadía en hospitalización. (I)