4.554 cirugías de mano ha realizado el Hospital Los Ceibos en dos años

La Clínica de Mano del Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos realizó 4.554 procedimientos quirúrgicos, entre febrero de 2018 y octubre de 2020, para resolver malformaciones congénitas, deformidades y enfermedades que comprometen la mano.

El equipo de profesionales de la salud, conformado por cirujanos plásticos, traumatólogos, anestesiólogos, psicólogos, fisiatras, fisioterapeutas, enfermeras y auxiliares de enfermería, evalúan previamente cada uno de los casos que se presentan en la unidad médica.

María José Agusto, directora médica, indica que “los traumas de mano son muy comunes en el área de emergencia del Hospital Los Ceibos, debido a que esta casa de salud es referente en la atención de estos casos, que afecta principalmente a agricultores y obreros”.

Esta situación hizo que la casa de salud creara en 2018, la Clínica de Mano, con sus protocolos y guías preestablecidos, cuyos beneficios para los pacientes son: respuesta más rápida en el abordaje de la enfermedad, menor riesgo de amputaciones, disminución de pérdida de movilidad o discapacidad, mejor recuperación y pronóstico.

Néstor B., es uno de los pacientes beneficiados. Él acudió al área de emergencia porque tenía serias lesiones en tres dedos de su mano izquierda, debido a un accidente laboral que sufrió en el momento de reparar el ventilador y motor de un vehículo.

“Pensé que me iban a cortar los dedos, pero no fue así. El personal médico del Hospital Los Ceibos me examinó de manera inmediata. Finalmente, me operaron para reconstruir mi mano y sé que luego de mis terapias de rehabilitación podré trabajar como antes”, contó.

Desde 2018, la Clínica de Mano del Hospital Los Ceibos atiende casos de malformaciones y deformidades congénitas de esta extremidad, rigidez articular, fracturas y heridas traumáticas, alteraciones producidas por artritis reumatoidea.

Tambiém lesiones de los nervios como adormecimiento y hormigueo de los dedos de la mano (Síndrome del Túnel del Carpiano); tumores, tendinitis, entre otras condiciones que, de no ser tratadas de manera adecuada, podrían afectar la movilidad del paciente.

Para acceder a los servicios de la Clínica de Mano, el paciente debe ingresar por el área de emergencia del hospital, en caso de padecer una lesión o trauma que amerite atención de urgencia.

También puede recibir asistencia en el área de consulta externa, siempre y cuando sea referido por su médico de cabecera o derivado desde otra casa de salud a la subespecialidad de cirugía plástica. (I)