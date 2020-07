Unidad de Héroes en “Los Ceibos” acoge a personal de salud y familiares de pacientes covid-19

La Unidad de Héroes del Hospital General del Norte de Guayaquil “Los Ceibos”, espacio de descanso donado el 22 de junio de 2020, por Cervecería Nacional, ha beneficiado a más de 50 personas, entre paramédicos, personal de Atención al Afiliado y familiares de pacientes con sospecha y confirmación covid-19 de otras provincias, que se encuentran en esta casa de salud.



El área de 1.000 m², anexa a la unidad médica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cuenta con 70 habitaciones individuales, camas, casilleros, área de comedor con mesas, sillas y refrigeradoras; espacio de entretenimiento, con televisor, juegos y sillones reclinables; y una zona médica, con camillas.



El horario de atención de la Unidad de Héroes es de 24 horas, para la admisión de los huéspedes; sin embargo, sus instalaciones se emplean con mayor frecuencia de 19:00 a 08:00, cuando los profesionales de la salud y los familiares de los pacientes hospitalizados por covid-19, se disponen a dormir.



“Para nosotros es importante brindar una atención oportuna, con calidad y calidez a nuestros pacientes con covid-19, así como ofrecer el acompañamiento a sus familiares que atraviesan momentos difíciles. Por esa razón, decidimos que la Unidad de Héroes, que está disponible para nuestro personal de salud, sea un espacio para el descanso de quienes tienen a uno de sus seres queridos hospitalizados y que no disponen de un lugar donde hospedarse, porque no son de la ciudad”, expresó César Vargas, gerente general del Hospital “Los Ceibos”.



Es el caso de Edita M., de 48 años, quien es oriunda del cantón Pajan, provincia de Manabí. Su hermano, Juan M., está asilado en UCI desde el lunes 27 de julio, por presentar dificultad respiratoria. “Necesitaba un lugar que me permita estar cerca de mi familiar y así conocer su evolución, sin gastar dinero. La Unidad de Héroes me ayudó en ese sentido; realmente estoy agradecida con la atención del hospital”.



Para ingresar a la Unidad de Héroes, los profesionales de la salud con turnos de 24 horas, deben solamente contar con la autorización de su jefe inmediato; posterior, tienen que acercarse a las instalaciones para recibir las llaves de su habitación, con la consigna de acatar todas las medidas de bioseguridad. En cuanto a los familiares de los pacientes covid-19, ingresados en las diferentes áreas y/o servicios de la unidad médica, el área de Atención al Afiliado los direcciona para que puedan registrarse y acceder a los servicios.

El Hospital “Los Ceibos”, designado unidad centinela para la atención exclusiva de pacientes covid-19 en la provincia del Guayas, continúa al frente de la lucha contra esta enfermedad.



Actualmente cuenta con 1.013 profesionales de la salud que brindan todo su contingente en la atención de los enfermos. (I)