Los exámenes son requisito fundamental para donación

El Ministerio de Salud Pública estipula varios requisitos para ser beneficiario del Banco de Leche Humana (BLH).

A este pueden acceder los recién nacidos con un alto riesgo y que se encuentran hospitalizados en las salas de neonatología de las diferentes casas de salud y que no pueden ser amamantados directamente del seno de su madre.

Entre ellos están los niños que tienen dificultades como: prematurez, alteraciones genéticas, bajo peso y otros problemas del recién

nacido que le impidan el amamantamiento. Inciden también las condiciones de salud de la madre, entre las que se encuentran ser VIH positivas, ingerir sustancias estupefacientes, entre otras.

Una de las acciones primordiales de los bancos es la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, a través de la consejería a las madres que se encuentran

hospitalizadas. Aquellas que puedan tener problemas de lactancia pueden solicitar una consulta con los profesionales expertos en el tema.

Por su parte, para ser donante de BLH hay varios requisitos. La mujer que ofrezca su leche debe estar en período de lactancia por el lapso de los primeros 6 meses de vida de su hijo.

Ellas deberán asistir al Banco de Leche o contactarse y manifestar su deseo de donación.

El Banco de Leche efectuará la revisión de la historia clínica de la donante y realizará una entrevista en la que conste una breve historia clínica.

Posteriormente, el BLH realizará el examen físico básico y exámenes de laboratorio que comprendan el VDRL, VIH, Hepatitis B, Hematocrito y Hemoglobina. Se consideran válidos exámenes efectuados a la madre hasta tres meses antes.

El médico evaluará el estado nutricional del hijo de la probable donante, quien recibirá asesoría en lactancia materna, sobre la importancia de la leche para su hijo, para la madre, la economía del hogar y el medio ambiente.

También evalúan y explican la manera de dar de lactar, la alimentación de la madre durante la lactancia, mitos locales, técnicas de extracción manual de leche, preparación de frascos para recolectar leche y rotulación del frasco.

Se consideran aptas para la donación, las mujeres voluntarias que alimenten adecuadamente a sus niños y tengan exceso de leche; las que tengan antecedentes patológicos sin importancia; quienes no tengan transfusiones de sangre en el último año; quienes usen medicamentos aceptados durante la lactancia, no consuman alcohol, cigarrillo o drogas; quienes no tengan contaminantes en manos y mamas.

Los exámenes de laboratorio deberán dar resultados negativos; el hijo de la donante deberá contar con un adecuado estado nutricional. (I)