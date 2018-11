"El envejecimiento empieza después de los 30 años a nivel celular"

¿Los adultos mayores son distintos?

Hay tres grupos de adultos mayores: el autovalente, que es autónomo en sus actividades; el semidependiente, que pese alguna discapacidad aún toma decisiones; y el dependiente total de otras personas. En los últimos años, aunque hay una visibilización, faltan leyes que aporten con el cuidado.

¿Cuándo una persona empieza a prepararse para la vejez?

A partir de los 30 años debemos proyectarnos hacia la vejez. A esa edad una persona empieza a envejecer celularmente, no notas ninguna arruga, ni canas, pero es cuando necesitamos hacer un cambio de estilo de vida y programar para que tu vejez sea exitosa. Si has sido sedentario realiza ejercicios para obtener el peso ideal y controlar las enfermedades cardiovasculares; ejecuta otras actividades, aprende idiomas, dedícate a leer, viaja o estudia otras carreras. Por eso es importante la geriatría preventiva.

¿Cómo superar la fase de negación de ser adulto mayor?

Si esto ocurre porque temen a ser discriminados hay que cambiar ese estigma o la mentalidad de que ya no sirven. La edad trae cambios fisiológicos, en la marcha, en la forma de caminar, en el proceso de información y aprendizaje.

El adulto mayor debe ser incluido. Después de la jubilación no deben quedarse en casa si no salir a realizar actividades.

¿Cuánto se ha avanzado en el cuidado del adulto mayor?

Estamos en un proceso. En ciudades principales podemos contar con programa o estrategias que se dan de forma privada y pública. Por ejemplo, los que tiene el Ministerio de Salud junto con el MIES. Sin embargo, en nuestro país no hay una cultura geriátrica, si esto no ocurre no podemos avanzar, ni tampoco sugerir qué estrategias implementar, cuándo consultar con un especialista y cuándo deben contratar a una cuidadora.

Hace siete años muchos desconocían a quiénes trata el geriatra.

¿Existe déficit de geriatras?

En el país existen solo 35 geriatras. Ante esta situación se están creando más carreras. La Universidad Católica de Guayaquil trabaja en la Escuela de Posgrados de Geriatría y será la primera en el puerto. La U. Central ya tiene una en Quito. (I)