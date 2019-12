“La educación es el arma más poderosa para los jóvenes”

Aportar de una manera significativa con la sociedad, formando excelentes personas, capaces de desenvolverse en cualquier ámbito para conformar así un mejor país con personas justas y dignas de confianza, es la meta de este directivo.

¿Cuál es la importancia que se le da a los valores dentro de la institución?

Se les da prioridad. Mi familia ha tenido la política de hacer de este colegio uno de línea familiar, fomentar el desarrollo de los valores y creencias.

Algunos de estos valores son el respeto entre los estudiantes, la responsabilidad que se obtiene por medio del cumplimiento de asignaciones de diferentes índoles y la tolerancia hacia otros. Esto los prepara para adaptarse de una mejor manera en un futuro puesto de trabajo.

¿Cómo se mide el nivel de aprendizaje?

Los profesores utilizan test estandarizados de conocimiento o pruebas tipo examen, pero no solo la evaluación termina dentro del aula, también se evalúa fuera de esta fomentando la realización de proyectos escolares.

¿Podría definir a sus alumnos?

Los podría definir como buenos niños. No son perfectos, pero he podido apreciar que con la motivación correcta se han vuelto más afanados al estudio. Eso los ha hecho crecer no solo en lo académico, sino como personas. (O)

Nefi Rodríguez y Cristina Rodríguez

Estudiantes