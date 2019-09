Ecuaquem asistirá a personas con discapacidad con úlceras por presión

La Fundación Ecuatoriana de Quemaduras y Clínica de Heridas (Ecuaquem) asistirá gratuitamente a personas con discapacidad que tengan úlceras por presión, convirtiéndose en el primer centro de atención de este tipo mediante el acuerdo concretado el martes 10 de septiembre de 2019 con la Asociación de Hemipléjicos, Cuadripléjicos y Parapléjicos del Guayas (Asopléjica).

La cirujana plástica Priscila Alcócer, directora técnica de la fundación, sostuvo que el centro se especializa en el tratamiento de heridas y úlceras por presión, es decir, cuando la piel se daña al tener contacto con una superficie permanentemente, provocándose una excavación, tal excavación se denomina úlcera, la cual generalmente se infecta.

Aquellos que tienen una enfermedad por la cual tienen que permanecer constantemente en cama, por un traumatismo, un accidente de tránsito, por lo cual no puedan mover sus cuatro extremidades, superiores o inferiores, se hace una úlcera en cualquier parte del cuerpo, ya sea en los codos, los talones, los glúteos, la espalda o la cadera.

Alcócer precisa, por lo general, que "los médicos no están capacitados; no les gusta hacer curaciones" que delegan a las enfermeras. Puntualiza que lo que suele suceder es que el paciente acude donde el cirujano general y este responde que opera la vesícula y no se encarga del tema, dejando la responsabilidad al el cirujano plástico. Cuando el afectado va donde el cirujano plástico, el que es reconstructivo, responde que opera a quemados, mano, fracturas de cara; en cambio, si es estético, suele decir que solo se dedica al aumento de mama, rinoplastia. En conclusión, "es un paciente que queda prácticamente sin recibir atención", menciona la doctora.

Betsabeth Pilaloa, presidenta de Asopléjica, mencionó el caso de Aquiles Valarezo quien estuvo 9 meses con fiebres altas y donde solo pudo recibir curaciones superficiales en los hospitales del Gobierno central y municipal, los cuales al no tener conocimientos en la especialidad requerida le respondieron que "no se podía hacer absolutamente nada". Alcócer apunta que "muchos profesionales no saben trabajar con las escaras, muchos las tratan como si fueran heridas comunes".

Pilaloa explica que "muchos compañeros de la cintura para abajo no tienen sensibilidad, y por no tener sensibilidad es que se agudizan más las escaras (úlceras)".

Valarezo reveló que "lo más peligroso de que una escara se haga muy profunda hasta el hueso es que se puede provocar una osteoemielitis y puede ser fatal, puede provocar la muerte".

El presidente de la fundación, el doctor Carlos Márquez, quien tras su formación académica en Argentina se preguntó por qué no se operaba este tipo de casos en el país, instó a que los hospitales deriven este tipo de casos a Equaquem.

Márquez resalta que la prevención consiste en cambiarse de posición cada dos horas y media, usar colchones, almohadas y boyas anti escaras. "Nadie tiene por qué tener esto; quien lo tenga es producto de un mal cuidado. (...) Si no se previene, pasa", dijo.