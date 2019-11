Campaña promueve la salud reproductiva entre jóvenes y adolescentes

En Ecuador hablar sobre la salud sexual y los métodos para protegerse de las enfermedades venéreas es considerado un tema tabú para algunos sectores. La campaña Conmigo con condón, que impulsa la Cruz Roja Ecuatoriana, quiere cambiar esa percepción social.

La entidad organiza una serie de actividades lúdicas en Guayaquil. El fin es proporcionar información a jóvenes y adolescentes.

Vanesa Jara, técnica nacional en sexualidad, explica que se promueve el cuidado del cuerpo. Ella ha observado en los recorridos por unidades educativas y universidades que aún existen mitos.

Uno de ellos es creer que no se da el embarazo en la primera relación sexual. A eso se suma que pocos conocen sobre enfermedades de transmisión sexual (ITS). También ha detectado que los adolescentes optan por otros métodos para tener relaciones que no los protegen de las citadas enfermedades.

En la campaña “Conmigo con condón” se aconseja que cuando usen un método sea bajo vigilancia médica. No orientarse por amigos desinformados. “Se enseña que cada persona tiene un cuerpo distinto”.

En las charlas se dialoga sobre la abstinencia, los métodos de prevención y que sexualidad no es solo hablar del coito. El preservativo -asegura- es el único método que existe para intentar prevenir las ITS y los embarazos no planificados.

Ecuador es el tercer país en la región con mayor índice de embarazos en adolescentes menores de 10 a 19 años. Según un estudio de costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva en Ecuador del 23% de partos atendidos en 2015, alrededor del 7% fueron niñas entre 10 y 14 años.

El proyecto, que surgió hace cinco años, ya ha atendido a 30.000 jóvenes y adolescentes en el cantón. Los técnicos de la Cruz Roja visitaron la unidad fiscal Huancavilca y la Universidad de Guayaquil en menos de una semana. La campaña finalizará este 16 de noviembre. (I)