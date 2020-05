Cruz Roja Ecuatoriana comparte app para facilitar donación de sangre

Considerando las normas de aislamiento preventivo y obligatorias que se deben tener ante la pandemia del coronavirus, la Cruz Roja Ecuatoriana ha desarrollado un sistema para coordinar la donación voluntaria de sangre (DVS) .

Así esta entidad en alianza con la aplicación Tenderati, permite a la ciudadanía coordinar citas por medio de su plataforma digital. Las personas que deseen realizar su donación voluntaria de sangre lo podrán hacer bajo tres modalidades:



1. El usuario podrá agendar una cita previa para donar mediante una visita domiciliaria, esta modalidad se realiza dentro de cada casa.

2. El usuario podrá agendar una cita para que personal de Cruz Roja lo traslade de su domicilio al centro de donación de Cruz Roja, y luego lo lleve de retorno a su vivienda.

3. El usuario podrá agendar una cita para que la Unidad Móvil de donación de sangre visite su domicilio o barrio, en esta modalidad podrán donar a partir de cinco donantes o más.

Por ahora, el servicio se encuentra disponible en Quito y se irá expandiendo paulatinamente en el resto del país.

Los ciudadanos que deseen donar sangre mediante la aplicación Tenderati, deberán descargarla de forma gratuita a través de App Store o Play Store y seguir los siguientes pasos:

· Registrarse con su información o con su cuenta de Facebook o Gmail.

· Escoger la ciudad, ingresar en la categoría 'Salud', luego escoger el establecimiento 'Cruz Roja Ecuatoriana'.

· Seleccionar “Donar Sangre” y escoger cualquiera de los 3 servicios previamente mencionados.

· Posterior a eso seleccionar el lugar, la fecha y la hora de la cita.

Link de descarga de la App: https://bit.ly/tenderati

La Cruz Roja Ecuatoriana abastece el 70% de la demanda nacional de sangre; por ello, es indispensable contar con el stock suficiente de hemocomponentes para solventar de forma oportuna las emergencias médicas que se presentan de forma permanente. La Institución garantiza a los donantes que se emplean las medidas de bioseguridad necesarias durante el proceso.

Requisitos para la donación de sangre:

· Estar en buen estado de salud.

· Tener entre 18 y 65 años de edad.

· Pesar más de 50 kilos (110 libras).

· No presentar tos, fiebre o dificultad respiratoria.

· No tomar medicamentos.

· No haberse sometido a cirugías mayores durante el último año.

· No haberse realizado tatuajes o piercings durante el último año.

· No tener infecciones respiratorias.

· No haber viajado los últimos meses.