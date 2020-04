Gana becas de Diseño y Moda 2020/2021 en Raffles Milano

Raffles Milano, una de las escuelas de moda y diseño más exclusivas e innovadoras del mundo, ubicada en el centro de Milán, ofrece 15 becas con reducción hasta 50 % del costo del curso, para los masterados internacionales: en inglés, en Fashion Design and Business, Visual Design and Communication, Product and Interior Design, e Photography, que empezará en noviembre de 2020.

La diferencia entre los masters en Diseño y Moda de Raffles Milano y las otras escuelas radica en su método único, con un enfoque internacional y profesores extranjeros destacados. Los cursos tienen una duración de 10 meses y solo hay 20 estudiantes por clase.

Podrán participar todos aquellos candidatos con estudios secundarios técnicos, título de bachillerato o ciclo formativo de grado superior, o simplemente con experiencia profesional comprobada en las áreas de diseño y moda.

Los candidatos interesados deberán enviar su portfolio de trabajo y una carta de motivación que serán analizados por un equipo académico de Raffles.

¡Envíe el módulo de inscripción y portfolio de trabajo hasta el 15 de mayo de 2020 para las becas con el descuento del 50 % sobre el costo del curso para Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

Descubre cómo participar en https://rm-modaedesign.it/en/2020/02/13/15-scholarships-for-masters-2020-21/. (I)