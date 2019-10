“Nuestros alumnos requieren atención y mucha creatividad”

Por Yulia Olvera, Noemy Díaz y Jeremy Sigüenza

Dicen que los años no pasan en vano. Estar mucho tiempo entre libros, estudiantes y docentes forman parte de su historia.

¿Qué significa para usted ANG?

Para mí es tal como lo señalamos en nuestro himno institucional, la “cuna del honor y del saber”, porque siempre nos preocupamos de que nuestros estudiantes generen conocimientos enfocados en nuestra propuesta académica. Es el lugar donde he trabajado por más de 30 años, el sitio donde me he realizado como profesional, el lugar donde más tiempo estoy después de mi casa; la ANG es parte de mi vida.

¿Cuáles cargos ha desempeñado?

He desarrollado muchas funciones en la institución, desde profesora de preescolar en la asignatura de inglés, hasta ocupar el cargo de directora, asumiendo con responsabilidad la jornada vespertina.

¿Cuál ha sido su aporte a la ANG durante estos 30 años de permanencia?

Me siento muy orgullosa de haber formado parte del grupo gestor que inició la jornada vespertina, de haber trabajado en el ciclo básico, en el diversificado, y del colectivo que dio inicio al bilingüismo. Actualmente me siento muy contenta de la función que desempeño. (I)