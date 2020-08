Sector aéreo cierra julio con un incremento del 114.03% de vuelos nacionales e internacionales

Los aeropuertos del Ecuador continúan recuperando su actividad tras el impacto causado por la pandemia del coronavirus. Por las terminales aéreas se transportaron 56.008 pasajeros a nivel nacional e internacional en vuelos regulares, 4.232 pasajeros en vuelos no regulares y 16.045,43 toneladas métricas de productos entre carga seca, perecible, flores, correo y tránsito, tanto en servicio regular como no regular.



Ányelo Acosta, director General de la DGAC, manifestó que el covid-19 golpeó duramente al transporte aéreo ecuatoriano, pero que el trabajo mancomunado entre los operadores aéreos, la autoridad aeronáutica, el Gobierno Nacional y los usuarios empuja a que este sector avance hacia la recuperación y se convierta, una vez más, en uno de los pilares en los que se asienta el desarrollo económico del Ecuador.



Según estadísticas de la Gestión de Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) el mes de julio cerró con la movilización de 60.240 pasajeros a nivel nacional e internacional (servicio regular y no regular), es decir un 114,03% más respecto al mes de junio -fecha en la que se reanudaron las operaciones comerciales-.



Entre tanto el transporte de carga creció en un 52,82% si lo comparamos con el mismo período. Al momento las aerolíneas que prestan el servicio doméstico regular en Ecuador son: Avianca Ecuador, Latam Ecuador y Aeroregional. Los vuelos se realizan desde y hacia ciudades como: Quito, San Cristóbal, Guayaquil, Baltra, Coca, Cuenca, Loja, Manta y Santa Rosa.



Mientras que las aerolíneas que prestan el servicio doméstico no regular son: Aerocopter, Aerokashurco, Aeromorona, Aerosangay, Avioandes, entre otras.



Entre las principales rutas se encuentran: Macas, Loja, Latacunga, Shell, Guayaquil, Cuenca, Coca, Quito, Tena, Santa Rosa, Lago Agrio, San Cristóbal, Taisha y Baltra.



Las aerolíneas que están operando en vuelos internacionales son American Airlines, Jetblue, Martinair, DHL, Air Europa, KLM, Spirit, United Airlines, Avianca, Líneas Aéreas Suramericanas, Plus Ultra, Eastern, Lanco, Qatar, Atlas Air, Latam Cargo, Tampa, Iberia, Mas Air, Ups.



Los operadores aéreos que prestan el servicio internacional no regular son: Air Canada, Emirates, Air Europa, Conviasa, Aeromexico, Viva Perú, DHL, Viva Colombia, Aerosucre, Copa, Líneas Aéreas Suramericanas, Lanco, Aeroregional, Lan Cargo, Sky Airlines, Mas Air y United Airlines.



Entre las rutas principales se encuentran: Montreal, Madrid, México, Panamá, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago, Asunción, Caracas, Ámsterdam, Dubái, Aguadilla, Oranjestad, Miami, Los Ángeles, Houston.



En el mes de junio 28.146 pasajeros se trasladaron vía aérea desde la reapertura de los vuelos comerciales en los aeropuertos y se transportaron 10.499,25 toneladas métricas en este mismo periodo. (I)