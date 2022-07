Ricardo Arjona le cantó a una ecuatoriana que encontró por las calles de Roma

Una ecuatoriana que reside en Italia viajó a Roma para el concierto de Ricardo Arjona, sin embargo, este evento se suspendió. No obstante, la compatriota no se quedó con las ganas de escuchar a su artista favorito ya que fue sorprendida por el artista guatemalteco en las calles de Roma.

Arjona publicó en su cuenta de Instagram un video contando que salió a caminar por la capital italiana “con el ánimo destrozado por la cancelación de anoche” refiriéndose al concierto que daría. En la publicación menciona que se encontró con una ecuatoriana y no se le “ocurrió nada más que cantarle alguna canción”.

Sí, la misma ecuatoriana que no pudo asistir al concierto fue sorprendida por Arjona y no solo eso, escuchó una de sus canciones favoritas. Ya que el artista no solo la deleito con voz, pues también la abrazó y le pidió disculpas por no haber podido brindar el concierto, pues compartió el encuentro con la fan en redes sociales.

La fan no lo podía creer y no acertaba en grabar con su celular el afortunado momento. “Mira que estoy temblando… Gracias por la foto”, mencionó la señora al artista. Finalmente, ella se tomó la foto con el cantante mientras este la abrazaba.

Ese concierto hubiera sido el último de 23 conciertos en el Viejo Continente. Sin embargo, el show fue cancelado debido a problemas con el escenario y el compositor lamentó lo ocurrido porque sabía que mucha gente se había quedado con las ganas de disfrutar del recital.