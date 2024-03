¿Shakira extraña a Piqué? Su nueva canción puede ser una pista

La cantante colombiana Shakira lanzó un avance de su nueva producción: La Fuerte.

En ella, la letra habla claramente de alguien que no puede olvidar. En las redes sociales ya empezaron a relacionarla con el español Gerard Piqué.

"Otra noche más que paso sin verte. Otra noche más que me hago la fuerte. Borré tú número y pa qué, si ya me lo sé. No te olvido por más que aparente, que aparente”, es parte de la canción, que se conocerá completamente el 22 de marzo.

Shakira usó sus redes sociales para hablar de su nueva producción, pero no fue del todo explícita sobre las dedicaciones.

"Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso", inició en Instagram.

"La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", concluyó.