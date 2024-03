Shakira se despide de Piqué con la Última

Última, el tema más reciente de la cantante colombiana Shakira se estrenó en las plataformas este viernes, 22 de marzo de 2024. La canción es parte de su nuevo disco "Las mujeres ya no lloran". El duodécimo álbum de estudio de Shakira fue lanzado bajo el sello Sony Music Latin.

Este disco marca uno de los momentos más importantes de la carrera de la barranquillera quien, tras su ruptura y divorcio con Gerard Piqué, sería protagonista de temas que la mantienen encabezando los tops mundiales de la música. Desde sus inicios en la música, millones de mujeres se han identificado con las letras de sus canciones. Las mujeres ya no lloran solo confirma que la artista conecta significativamente con el género gracias a la historia detrás de sus canciones y su mensaje de empoderamiento. Esto además de posicionamiento, ha sumado importantes cifras a su cuenta bancaria.

Datos del disco​​

El nombre del disco fue anunciado en febrero y desde esa fecha ya teníamos algunas pistas de lo que se venía. Shakira eligió los minerales como hilo conductor en su disco, las 4 portadas representan el diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Las mujeres ya no lloran tiene 16 canciones y de ellas siete ya son reconocidas como la sesión con Bizarrap o sus últimas colaboraciones con Rauw Alejandro, Ozuna, Manuel Turizo o Karol G. Pero sin duda una de las colaboraciones más esperadas es la que Shakira hizo con la rapera estadounidense Cardi B en español, Puntería.

