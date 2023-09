¿Por qué regalar flores amarillas el 21 de septiembre?

En redes sociales, especialmente TikTok, se ha viralizado una nueva tendencia: las flores amarillas. Estas son el tema principal de memes, videos y reacciones de los internautas, pero ¿qué significado tienen las flores amarillas?

Estas flores, en esta fecha, pueden representar dos cosas, la primera tiene un significado de amor y manifiesta la intención de una vida juntos. Esta connotación proviene de la estrofa de una canción que fue popular.

“Ella sabía, que él sabía, que algún día pasaría, que vendría a buscarla, con sus flores amarillas, no te apures, no detengas el instante del encuentro está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho, no te olvides que la vida casi nunca está dormida"

Este coro es parte del tema “Flores Amarillas” de “Floricienta”, una telenovela argentina que se emitió en 2004 y tuvo una gran popularidad.

El segundo significado de regalar flores amarillas representa la amistad y el compañerismo, por qué al ser el amarillo un color brillante, evoca alegría y optimismo, por lo que regalar estas flores transmite un mensaje de positivismo entre amigos.

Desde 2021, en algunos países de América del sur, se está arraigando esta tradición. Y se escogió la fecha del 21 de septiembre para regalar estas flores, porque es la fecha impuesta que representa el inicio de la primavera en países como Argentina, Chile, Perú y Ecuador.

El Día de las Flores Amarillas florece en Ecuador, esta festividad generará un impulso económico para el sector florícolo. Los vendedores informales son los principales beneficiados por el aumento en la demanda de flores amarillas, lo que impulsará sus ventas y ganancias.

