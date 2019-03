Acaba la labor de rescate de los niños atrapados tras un derrumbe en Nigeria

Las labores para rescatar a los niños y vecinos atrapados ayer tras derrumbarse un edificio de tres plantas que albergaba una escuela de primaria en Lagos (suroeste de Nigeria) acabaron este jueves 14 de marzo, informaron los servicios de emergencia.



El gerente de la Agencia de Gestión de Emergencias de Lagos (Lasema), Adeshina Tiamiyu, afirmó que se terminaron esas tareas porque "no queda ninguna víctima entre los escombros".



Tiamiyu, citado por los medios locales, agregó que no dispone de una cifra exacta de víctimas y que el Ministerio de Sanidad se encargaría de su divulgación.



Anteriormente, Lasema había informado de que su llegada temprana al lugar del accidente sirvió para "rescatar muchas vidas", pero que "desafortunadamente" no pudieron "salvar a todos" y encontraron varios cuerpos entre los escombros, sin precisar el número.



Según dijo el miércoles un funcionario del Gobierno estatal de Lagos, que pidió anonimato, los servicios de emergencia del estado de Lagos cifran el número de muertos en al menos 12, la mayoría niños en edad escolar que estaban dando clase en el momento del suceso.



Al menos medio centenar de personas han sido rescatadas, entre ellas al menos ocho heridas, según declaró el miércoles a Efe el portavoz de la Policía Baba Elkana.



Se trata de un inmueble de tres plantas, que albergaba una escuela de primaria, situado en la isla de Lagos, un núcleo de la ciudad conectado por carretera con el resto de la urbe y que hace de dique de la albufera del mismo nombre.



El derrumbe de edificios es bastante común en las zonas populares de Lagos, una de las mayores ciudades del mundo y la mayor de África con más de 23 millones de habitantes. (I)