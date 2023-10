México: Una iglesia se derrumbó y dejó al menos diez muertos

Este domingo, 1 de octubre de 2023, el techo de una iglesia colapsó durante celebraba un bautizo en Ciudad Madero, en el estado Tamaulipas, noreste de México. El hecho dejó como saldo al menos diez personas muertas y 40 más resultaron heridas.

Al respecto, las autoridades informaron que “están confirmándose diez personas fallecidas. De ellas son cinco mujeres, dos hombres y tres niños", dijo a la prensa Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, al llegar por la noche al lugar del percance.

Además, un miembro de la Cruz Roja, entrevistado por la televisora mexicana Milenio, dijo previamente que el trabajo de los socorristas ya había concluido y que esperaban la llegada de equipos especializados para una "búsqueda final" entre los escombros.

Según información, en el lugar había unas 80 personas que participaban en un bautizo, cuando repentinamente se vino abajo el techo de la parroquia de la Santa Cruz, de un estilo arquitectónico industrial. Medios locales indicaron que tras el accidente al menos una veintena de personas quedaron atrapadas entre los escombros.

Al respecto, en redes sociales, se difundió un video captado por una videocámara de seguridad vecinal en el que se puede observar el momento en el que el techo comienza a resquebrajarse y cae al interior de la iglesia.

BREAKING: Moment church collapsed during baptism ceremony in Ciudad Madero, Mexico, multiple dead, dozens reportedly trapped under debris pic.twitter.com/cIgIXOQbGw