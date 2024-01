Bombero rescata a un perro de un lago congelado

Sin duda alguna los videos que contienen historias de animales están dentro de los preferidos de los internautas, sobre todo si estos tienen un final feliz. Tal es el caso de una grabación que circula en redes sociales en el que el protagonista es un bombero y un perro.

En las imágenes se puede observar a un perro está en la mitad de lo que parece un lago congelado y cómo un bombero decide ir en su rescate. Los segundos parecen eternos mientras el uniformado se abre camino para llegar al can.

Con un pico y ayudado de una balsa avanza poco a poco hacia el perro que no hace más que observarlo. El hombre llega, estira su brazo y logra sujetar al can, lo acerca al bote, lo levanta con fuerza y lo pone a salvo.

En ese momento hace una señal para que sus compañeros lo jalen y pueda regresar. Sin embargo, pasa lo impensado, por le movimiento del bote y el ruido, el perro se asusta y vuelve a lanzarse al agua.

De forma apresurada el bombero se acerca hacia el animal, lo toma nuevamente, pero, esta vez, lo sujeta mientras sus compañeros los ponen a buen recaudo. Un acto valiente que salvó la vida de este perro.

Firefighter rescues a dog stuck in an icy lake..



Not all heroes wear a cape.. ❤️ pic.twitter.com/KSZOk7kqpo