Un perro ‘héroe’ conquista las redes sociales

Sin duda alguna, en las redes sociales encontramos todo tipo de historias que cautivan y nos muestran el lado más bonito y tierno del planeta. Y, en su mayoría, son los animales quienes son los protagonistas y roban los corazones de los internautas; en esta ocasión un perro se convierte en el todo un héroe por lo que hizo para salvar a su pequeño amigo.

En un video, compartido en plataformas digitales, se puede observar como un pequeño perro cae por accidente a una piscina y su reacción da muestras que no sabe cómo salir de ese lugar. Todo parece ponerse difícil y que tendrá un final fatal, no obstante, en escena aparece un segundo can, su amigo ‘Jesse’.

Las imágenes muestran como el pequeño ‘Chuck’, de 13 años de edad, empieza a perder fuerzas en su intento de mantenerse al flote. El otro perro mira desesperado sin saber qué hacer, ladra, mueve su cola y da vueltas por la pileta.

En un instante, cuando parece todo perdido, Chuck se acerca al filo de la piscina y Jesse lo intenta tomar de la oreja, pero se resbala. En un segundo intento lo vuelve a agarrar con su boca de la oreja y lo empieza sacar del agua, pero esta vez pone su pata sobre él para que no se resbale.

Es así cómo logra rescatar a su amigo y su emoción es indescriptible, salta, da vueltas, está feliz. En otro toma se ve como ambos ya están corriendo en un patio y lo que pareció ser una escena triste terminó siendo un final feliz con Jesse como héroe de esta historia.