Principal sindicato francés pide no protestar en Navidad

Laurent Berger, líder del sindicato mayoritario de Francia, el CFDT, pidió este domingo 15 de diciembre de 2019 al gobierno galo que retire el retraso de la edad de jubilación de su proyecto de reforma de las pensiones, al tiempo que solicitó una tregua de las huelgas y los paros durante las vacaciones navideñas para no perjudicar a la ciudadanía.

"Seamos claros: este sindicato de trabajadores no quiere realizar bloqueos durante las vacaciones. Pero en enero, si el texto (de la reforma) no ha sido cambiado, seguiremos con las movilizaciones”, dijo Berger al Journal du Dimanche. "No deberíamos hacer que los usuarios paguen por esto. No sería correcto que no pudieran pasar las vacaciones con sus seres queridos”, agregó.

El sindicalista, que con estas declaraciones respondió al llamado del gobierno a sentarse a dialogar, agregó que la solución es "muy sencilla: para que la CFDT cambie su visión del proyecto de ley, el Gobierno debe aceptar retirar la edad de equilibrio. Es todo”. Berger lidera el principal sindicato del sector privado, pero tiene diferencias con otros, como el CGT, que exige que el gobierno retire todo el proyecto.

Línea blanda y línea dura

Entre los puntos más polémicos de la reforma de pensiones impulsada por el Ejecutivo de Emmanuel Macron está el plan para que los trabajadores puedan retirarse a los 64 años como mínimo si aspiran a conseguir una pensión completa. En la práctica, está pidiendo a la gente que está a punto de jubilarse que trabaje otros dos años. "Es profundamente injusto pedir a quienes han nacido en 1960 y que deben jubilarse en 2022, que trabajen más tiempo”, aseguró Berger.

Varios miembros del Gobierno han indicado que la edad de 64 años para cobrar la pensión completa es "negociable”, lo que puede abrir un vía de diálogo. Pero CGT es un sindicato de línea más dura y ya ha advertido que si el gobierno no da pie atrás en toda la reforma de pensiones, no habrá pausa navideña y las movilizaciones seguirán adelante. Otros sindicatos defienden la misma postura.

Este domingo apenas un cuarto de los trenes de alta velocidad y un tercio de los trenes regionales funcionan, mientras casi la totalidad de las líneas de metro de París siguen cerradas. (I)