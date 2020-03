Piñera aclara expresiones sobre violencia de género

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aclaró que jamás quiso decir "que la mujer pueda tener responsabilidad", en los casos de violencia de género.

Las declaraciones las formuló luego de que durante la presentación, el pasado lunes, de la Ley Gabriela que amplía el delito de femicidio, el mandatario manifestó que "a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas".

Las expresiones desataron una ola de críticas por parte de sectores de la sociedad chilena, así como de organizaciones de derechos humanos, por lo que el Jefe de Estado nuevamente se refirió al tema haciendo las precisiones.

"Las cosas claras: jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad", escribió en su cuenta de Twitter, tras señalar que lo que quiso decir era que "muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo".

Las cosas claras: Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad.Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo. Por eso la Ley Gabriela y nuestra política de Tolerancia 0 con todo abuso o violencia contra mujeres — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) March 2, 2020

La Ley Gabriela promueve no solo castigar asesinatos cometidos durante el matrimonio o la convivencia en pareja, sino en el marco de cualquier tipo de relación, sea sentimental o sexual; la norma incluso busca proteger a la mujer que ejerce el trabajo sexual de cualquier abuso, siempre que este sea por razón de género. (I) et