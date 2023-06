Filtran impactantes declaraciones de Shakira durante la audiencia por supuesto fraude fiscal

Shakira enfrenta un juicio por supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros. En 2018, Hacienda española la acusó de no haber pagado impuestos de 2012 a 2014; sin embargo, la cantante colombiana asegura que no vivió en ese país en el periodo de supuesto fraude.

Su defensa tomó 80 minutos que iniciaron con una contundente frase: “Tengo ganas de hablar”. Estas confesiones fueron recogidas por diario El País, que tuvo acceso a la declaración judicial en la que la barranquillera también lamentó el “daño irreparable” que la acusación genera en su reputación.

El medio español detalla que Shakira llegó a la sala con una camiseta blanca y pantalón negro. "Se desnuda en el juzgado desplegando un abanico de emociones que modula con su voz y sus gestos: amor, nostalgia, entusiasmo, pero también rabia, indignación", asegura El País.

Shakira no contestó preguntas de la Fiscalía. Únicamente respondió lo que su entonces abogado, José Ángel González Franco indagó. En ese contexto, la cantante aseguró que “era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad…He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día”. Esto para justificar que no vivió en España sino hasta mucho tiempo después.

Aseguró que sí viajaba al país europeo, pero únicamente para ver a su pareja de ese momento, Gerard Piqué. “Empiezo a salir con él y, si tengo un tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard”.

Shakira agregó que para apaciguar un poco los celos de su ex, “que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada…hice aterrizar el avión en Barcelona, solo para darle un beso”.

También explicó los desafíos que enfrentó en su carrera al estar en España. “Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí, estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional”.

Pero no solo eso, sino que su intermitencia entre países incluso tuvo repercusiones cuando se convirtió en madre por primera vez, con el pequeño Milan. “Programé la cesárea porque tenía un contrato con The Voice. Entré con maquillaje a la sala de parto. Parí y me llevé a mi niño recién nacido. Lo llevaba conmigo a cuestas a todos lados, como esas mamás indígenas”.

También explicó que, para ella, la inversión inmobiliaria es común. “Yo compro casas en lugares y eso, para mí, no supone un compromiso. Tengo casas en Uruguay, Nueva York, Miami, Barranquilla, Nassau, Barcelona”.

Durante una entrevista para Elle, en 2022, Shakira explicó que decidió no llegar a un acuerdo con Hacienda “Porque tengo que luchar por lo que creo; porque estas son acusaciones falsas. En primer lugar, no pasaba 183 días al año en ese momento. Estaba ocupada cumpliendo con mis compromisos profesionales en todo el mundo”.