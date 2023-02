Meses antes del crimen, el implicado en el femicidio de Valentina Trespalacios habló sobre su relación

En su cuenta de red social Twitter, John Poulos, implicado en el femicidio de la DJ Valentina Trespalacios, presentó a la joven como su pareja. La información se publicó en el medio colombiano Semana.

El hombre habría contestado una publicación que decía: ¿Cuál fue tu primera cita más loca? La respuesta fue “invité a una mujer colombiana de vacaciones sin conocerla primero, ahora nos casaremos”. Adjuntó una foto de Valentina y él durante unas vacaciones en México. Esta interacción se dio el 17 de diciembre de 2022.

Otro de los detalles que se revelaron de la relación fueron las peticiones “tóxicas” de Poulos a la joven colombiana.

Victoria Jiménez Escobar, estilista y maquilladora personal de Valentina, comentó que el estadounidense constantemente le reclamaba para que publicara su relación en redes sociales.

“En dos ocasiones, el año pasado, como en octubre, cuando la maquillé para Halloween, este hombre estaba reclamándole con mucha insistencia, por texto, sobre por qué no lo subía a un estado de Instagram o que posteara una foto con él en Instagram. Él quería tener seguridad y quería que mostrara que la relación con él era oficial”, comentó Jiménez.

Sin embargo, la respuesta de Trespalacios fue que sus redes sociales tenían un fin laboral y no eran para que sus seguidores vieran a su pareja o a su familia.

“Le estoy diciendo que esto no es una cuenta para mostrar mi vida privada, que es una cuenta para mostrar mi vida profesional y que a la gente le interesa es verme a mí y mi trabajo, no a mi pareja, no están interesados en ver a mi familia”, fue la respuesta que, según Jiménez, Valentina le dio en esa oportunidad al oriundo de Texas.

Poulos sigue detenido en la cárcel La Picota, en Bogotá. El juez dictaminó que el hombre es un peligro para la sociedad y existe riesgo de fuga.